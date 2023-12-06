Αλέξης Τσίπρας: Συνατήσεις με πολιτικούς αρχηγούς στην Ιταλία

Ο τέως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, βρίσκεται στην Ιταλία και είχε, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο facebook διαδοχικές συναντήσεις με επικεφαλής ιταλικών κομμάτων.

Ο κ. Τσίπρας χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του κόμματος «Ιταλική Αριστερά», Νίκολα Φρατογιάνι και σήμερα με την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλλη Σλάιν.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι «μαζί τους, είχα την ευκαιρία να συζητήσω για όλα αυτά αλλά και τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής μας, που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των ευρωπαίων πολιτών».

Ακόμη, υπογράμμισε πως «η παραγωγή πολιτικής σκέψης αλλά και εναλλακτικής πρότασης πάνω στα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής μας, είναι αυτή που μπορεί να δώσει ξανά την ελπίδα για μία νέα ηγεμονία των προοδευτικών ιδεών», μέσω δημοσίευσης στα κοινωνικά δίκτυα.

Πηγή: skai.gr

