Η «Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» είναι ήδη πλήρες μέλος των Τουρκογενών κρατών στα μάτια μας. Από αυτή την άποψη, η προσέγγισή τους, ιδιαίτερα του Αζερμπαϊτζάν, έχει φτάσει σχεδόν στην ίδια θέση με εμάς.

Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Σούσα, όπως γνωρίζετε, η «Βόρεια Κύπρος» ήταν εκεί, συμμετείχε σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε σχετική ερώτηση στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου πριν από την αναχώρησή του από την Άγκυρα για τη Ουάσινγκτον, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως: «τώρα, στην διαδικασία που ακολουθεί, προσπαθούμε για το πως να φέρουμε τη «Βόρεια Κύπρο» στο σημείο της πλήρους ένταξης. Το αναπτύσσουμε αυτό, ιδιαίτερα με τα τουρκογενή κράτη, όπου έχουμε υψηλό επίπεδο σχέσεων μεταξύ των τουρκογενών κρατών. Επίσης, βελτιώνουμε τις σχέσεις του 'προέδρου' της 'Βόρειας Κύπρου' κ. Ersin με τους επικεφαλής αυτών των κρατών όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.