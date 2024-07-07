Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, με ανακοίνωσή του, «καταδικάζει απερίφραστα τις τουρκικές προσπάθειες για προβολή της αποσχιστικής οντότητας κατά παράβαση της διεθνούς νομιμότητας», αναφερόμενο στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών (ΟΤΚ) που έγινε στη Σούσα στις 5-6 Ιουλίου, με την συμμετοχή και του Βίκτορ Ορμπάν.

«Εκφράζουμε περαιτέρω έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια σχετικά με τη συμμετοχή Ούγγρων Ανώτατων Αξιωματούχων στην Άτυπη Σύνοδο του ΟΤΚ. Η παραπάνω συμμετοχή αποτελεί σοβαρότατο ολίσθημα για το οποίο γίνονται όλες οι δέουσες παραστάσεις σε όλα τα επίπεδα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις τουρκικές προσπάθειες για προβολή της αποσχιστικής οντότητας κατά παράβαση της διεθνούς νομιμότητας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Άγκυρας, αξιωματούχοι του ψευδοκράτους προσκλήθηκαν από το Αζερμπαϊτζάν στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών (ΟΤΚ) στη Σουσά. Ο Οργανισμός Τουρκόφωνων Κρατών χρησιμοποιείται για άλλη μια φορά από την Άγκυρα ως μέσο για την προβολή του ψευδοκράτους.

Η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα, απαιτώντας τον προσήκοντα σεβασμό στην κυριαρχία, την εδαφική της ακεραιότητα και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Εκφράζουμε περαιτέρω έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια σχετικά με τη συμμετοχή Ούγγρων Ανώτατων Αξιωματούχων στην Άτυπη Σύνοδο του ΟΤΚ.

Η παραπάνω συμμετοχή αποτελεί σοβαρότατο ολίσθημα για το οποίο γίνονται όλες οι δέουσες παραστάσεις σε όλα τα επίπεδα.

Αναμένουμε, ότι όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους που μόλις πριν από πέντε μέρες ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σέβονται πλήρως τα σχετικά με την Κύπρο Ψηφίσματα του ΟΗΕ, το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως κρατών μελών της ΕΕ.

Αναμένουμε από κάθε κράτος μέλος να επιδεικνύει την προσήκουσα αλληλεγγύη, υπευθυνότητα και έμπρακτη υποστήριξη σε ένα θέμα καίριας και ζωτικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και για την ίδια την ΕΕ, και να πράττει με βάση τα σχετικά Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

