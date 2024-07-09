Κλείδωσε για την Τετάρτη η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες αναμένεται να επαναβεβαιώσουν το καλό κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα και τα βήματα που έχουν γίνει στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας στα ελληνοτουρκικά μετά και τις τελευταίες συνομιλίες τον Μάιο στην Άγκυρα.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν, επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού Άννα Μαρία Μπούρα ενώ στο πλευρό του Τούρκου προέδρου θα βρίσκονται ο Χακάν φιντάν και ο διπλωματικός σύμβουλός, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες το βράδυ στην αμερικανική πρωτεύουσα προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (9-11 Ιουλίου).

Το πρόγραμμα ξεκινά με την επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Συμμαχίας το απόγευμα στις 17.00 (τοπική ώρα).

Το μεσημέρι στις 12:15 (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός έχει προσκληθεί από το think tank «Council on Foreign Relations» για μια συζήτηση με τον πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα DanieL Speckhard.

Στην ατζέντα της Συνόδου θα βρεθούν η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας και η μεγαλύτερη συνεισφορά από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη δέσμευση για τις αμυντικές επενδύσεις, η επιβεβαίωση της στήριξης της Ουκρανίας, καθώς και η συνεργασία του ΝΑΤΟ με εταίρους (Ε.Ε. και IndoPacific 4 - Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα).

Σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δυνατότητες και τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες που θα φθάνουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ, η χώρα μας βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα των συμμάχων χωρών που υπερβαίνουν αυτό το ποσοστό. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο πρωθυπουργός έχει καταθέσει από κοινού με τον Πολωνό ομόλογό του πρόταση για μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας που θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά του ΝΑΤΟ.

To βράδυ της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν (Joe Biden).

Πηγή: skai.gr

