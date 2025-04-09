Ερντογάν για δηλώσεις Τραμπ ότι θα λύσει το πρόβλημα Ισραήλ-Τουρκίας: Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα», απάντησε ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά τη συνεδρίαση της ομάδας του κόμματός του στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, αναφορικά με πρότερες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Πιο συγκεκριμένα, η ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν η εξής: «Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε εσάς με επαίνους και είπε στο Ισραήλ ότι ''αν υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία μπορώ να το λύσω'' πώς αξιολογείτε αυτές τις δηλώσεις για εσάς και για το Ισραήλ;»

Στην παραπάνω ερώτηση, ο πρόεδρος της Τουρκίας αποκρίθηκε ότι «δεν έχ(ει) μιλήσ(ει) ακόμα» με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Ερντογάν μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανέφερε ότι «Η Τουρκία έχει γίνει ένας διαμορφωτής τοπίου, που έχει γράψει το δικό του σενάριο, παρά ένας κομπάρσος που του έχει δοθεί ρόλος στα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων», αφήνοντας αιχμές για την αντιπολίτευση.

Αναλυτικά, επεσήμανε: «Ο κόσμος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Τουρκία λειτουργεί ζητώντας άδεια. Η Τουρκία έχει γίνει μια χώρα όπου ζητείται η άδεια της αντί για μια χώρα, όπου της χορηγείται άδεια. Η Τουρκία έχει γίνει ένας διαμορφωτής τοπίου, που έχει γράψει το δικό του σενάριο, παρά ένας κομπάρσος που του έχει δοθεί ρόλος στα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων. Η Τουρκία είναι μια ισχυρή χώρα. Ο κόσμος συνήθισε τη νέα Τουρκία, οι δυτικές δυνάμεις έπρεπε να αγκαλιάσουν τη νέα Τουρκία, αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορούσε να καταλάβει το θέμα. Δεν κατάφερε να καταλάβει ότι η Τουρκία παίζει πια σε διαφορετικό πρωτάθλημα».

Πηγή: skai.gr

