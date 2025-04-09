Οι Γερμανοί συντηρητικοί υπό τον Φρίντριχ Μερτς κατέληξαν σήμερα, Τετάρτη σε συμφωνία συνασπισμού με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες (SPD), με στόχο να αναζωογονηθεί η ανάπτυξη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, καθώς ένας παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος απειλεί με ύφεση.

Η συμφωνία έρχεται μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων μεταξύ του εν αναμονή καγκελάριου Μερτς και του SPD.

Η πίεση για την επίτευξη συμφωνίας έχει πάρει νέα επείγουσα ανάγκη, καθώς η κυβέρνηση θα αναλάβει την ευθύνη σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής η οποία πυροδοτήθηκε από τους σαρωτικούς δασμούς εισαγωγών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το συντηρητικό μπλοκ CDU-CSU και το SPD θα παρουσιάσουν τη συμφωνία τους για σχηματισμό νέας κυβέρνησης στις 3:00 μ.μ. τοπική ώρα, δήλωσε το κόμμα CSU.

Ο Μερτς, ο οποίος αποκάλεσε τις ΗΠΑ του Τραμπ αναξιόπιστο σύμμαχο, έχει ήδη υποσχεθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες καθώς η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με την εχθρική Ρωσία ενώ παράλληλα καλείται να στηρίξει τις επιχειρήσεις που παλεύουν με υψηλό κόστος και αδύναμη ζήτηση.

Έχει επίσης δεσμευτεί να γίνει πιο σκληρός με το ζήτημα της μετανάστευσης, απομακρύνοντας τη Γερμανία από μια πιο φιλελεύθερη μεταναστευτική πολιτική.

Η συμφωνία συνασπισμού πρέπει να επικυρωθεί με ψηφοφορία των μελών του SPD.

Εάν το SPD στηρίξει τη συμφωνία, η καγκελαρία θα επιστρέψει στους συντηρητικούς μετά την τριετή διακυβέρνηση του Όλοφ Σολτς του SPD.

Καθώς οι λεπτομέρειες της συμφωνίας του συνασπισμού άρχισαν να διαρρέουν, μια πηγή είπε ότι η Γερμανία θα μειώσει τον εταιρικό φόρο από το 2028 και θα μεταρρυθμίσει τις πληρωμές πρόνοιας.

