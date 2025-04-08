Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες Δευτέρα πεπεισμένος πως μπορεί να επιλύσει το «πρόβλημα» ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία όσον αφορά τη Συρία, διαλαλώντας την καλή σχέση που λέει πως έχει με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως τουλάχιστον το βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει de facto «πάρει τον έλεγχο» της χώρας.

«Έχω καλές σχέσεις με έναν άνθρωπο που τον λένε Ερντογάν. Έχετε ακούσει να μιλούν γι’ αυτόν; Βρίσκει πως μου αρέσει και του αρέσω», είπε στον Τύπο ο κ. Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είπα στον (ισραηλινό) πρωθυπουργό: ‘Αν έχετε πρόβλημα με την Τουρκία, νομίζω στ’ αλήθεια πως θα μπορέσω να το λύσω’», πρόσθεσε.

Ο κ. Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα πως δεν θέλει «η Συρία να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ως βάση επίθεσης εναντίον του Ισραήλ».

«Συζητήσαμε το πώς μπορούμε να αποφύγουμε σύγκρουση με διάφορους τρόπους, και νομίζω πως δε θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο συνομιλητή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τον σκοπό αυτό», πρόσθεσε.

Η επιρροή της Τουρκίας στη Συρία ανησυχεί το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου έχει εξαπολύσει σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών και χερσαίων επιχειρήσεων στη συριακή επικράτεια. Ο ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις αυτές, κατηγορώντας το Ισραήλ πως επιδιώκει την «αποσταθεροποίηση» της Συρίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατόπιν επιδόθηκε σε μονόλογο, υποστηρίζοντας, με τόνο που άφηνε να εννοηθεί πως τον διασκεδάζει, ότι η Τουρκία έχει πλέον πάρει de facto τον «έλεγχο» της Συρίας.

«Του είπα (σ.σ. του κ. Ερντογάν): ‘Συγχαρητήρια, κατάφερες κάτι που δεν είχε καταφέρει να κάνει κανείς σε 2.000 χρόνια. Πήρες τον έλεγχο της Συρίας’», δήλωσε ο κ. Τραμπ.

Η Άγκυρα συγκαταλέγεται στους βασικούς υποστηρικτές των νέων συριακών αρχών υπό τον προσωρινό πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα, η ισλαμιστική συμμαχία του οποίου ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, καταλαμβάνοντας την εξουσία έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Ο κ. Τραμπ συμπλήρωσε ωστόσο πως ο τούρκος ηγέτης διαμαρτυρήθηκε όταν άκουσε το σχόλιο αυτό: «Είπε ‘όχι, όχι, όχι... Δεν ήμουν εγώ’».

«Είναι σκληρός τύπος. Είναι πολύ έξυπνος και κατάφερε κάτι που δεν είχε μπορέσει να καταφέρει κανένας», επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

