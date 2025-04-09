Μήπως ο Τραμπ ακύρωσε τα Χριστούγεννα;

Κινέζοι παραγωγοί πλαστικών χριστουγεννιάτικων δέντρων και άλλων εορταστικών διακοσμητικών ειδών υποστηρίζουν ότι οι παραγγελίες από αμερικανούς πελάτες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή τους, θα έπρεπε να έχουν αρχίσει να έρχονται ήδη από τώρα. Αλλά λόγω των αυξανόμενων δασμών, δεν το έχουν κάνει.

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές κατά 104% μέχρι στιγμής φέτος σε έναν κλιμακούμενο εμπορικό πόλεμο που απειλεί μεγάλο πόνο για τον μεγαλύτερο εξαγωγέα βιομηχανικών προϊόντων στον κόσμο.

Οι λιανοπωλητές των ΗΠΑ εξαρτώνται σχεδόν πλήρως από την Κίνα για τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, το 87% αυτών των προϊόντων προέρχεται από την Κίνα με την αξία τους να αγγίζει περίπου τα 4 δισ. δολάρια. Τα κινεζικά εργοστάσια εξαρτώνται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την αγορά των ΗΠΑ, όπου πωλούν τα μισά από αυτά που παράγουν.

Αν οι Αμερικάνοι όμως θέλουν νέα χριστουγεννιάτικα στολίδια φέτος, θα πρέπει να πληρώσουν πολύ περισσότερα για αυτά.

«Μέχρι στιγμής φέτος, κανένας από τους Αμερικανούς πελάτες μου δεν έχει κάνει παραγγελίες», είπε ο Qun Ying, ο οποίος διευθύνει ένα εργοστάσιο τεχνητών χριστουγεννιάτικων δέντρων στην ανατολική πόλη Jinhua.

«Μέχρι τα μέσα Απριλίου όλες οι παραγγελίες έχουν κανονικά ολοκληρωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή... είναι δύσκολο να γνωρίζουμε εάν έρχονται παραγγελίες. Ίσως οι Αμερικανοί πελάτες να μην αγοράσουν τίποτα φέτος».

Η Jessica Guo, η οποία διαχειρίζεται επίσης ένα εργοστάσιο χριστουγεννιάτικων δέντρων στο Jinhua, είπε ότι ένας σημαντικός πελάτης της από τις ΗΠΑ σταματάει μια παραγγελία 3 εκατομμυρίων γουάν για την οποία είχε ήδη ξοδέψει 400.000 γουάν σε υλικά.

Αναμένει ότι η παραγγελία θα ακυρωθεί σύντομα και ανησυχεί για την επιχείρησή της.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο εμπορικός πόλεμος θα μειώσει με 1-2 ποσοστιαίες μονάδες την κινεζική οικονομική ανάπτυξη φέτος, θα επιδεινώσει τα προβλήματα βιομηχανικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, θα απειλήσει τις θέσεις εργασίας και θα τροφοδοτήσει περαιτέρω τις αποπληθωριστικές δυνάμεις.

Καθώς οι Κινέζοι εξαγωγείς πωλούν λιγότερο στις ΗΠΑ, οι οποίες αγόρασαν πέρυσι αγαθά αξίας άνω των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα πρέπει να ανταγωνίζονται όλο και πιο έντονα σε άλλες αγορές.

Αυτό θα χτυπήσει τα ήδη μικρά περιθώρια κέρδους τους και θα τους αναγκάσει να μειώσουν το κόστος στο σπίτι, λένε οι οικονομολόγοι.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών στις ΗΠΑ είναι η Καμπότζη, η οποία αποτελεί το 5,5% των αγαθών και την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ επέβαλε δασμό 49% στις εισαγωγές της Καμπότζης.

Πηγή: skai.gr

