Ερντογάν προς αντιπολίτευση: «Όλο λένε 'κάνε υπομονή Γιώργο, σώσε μας Γιώργο'»

«Όλο λένε 'κάνε υπομονή Γιώργο, σώσε μας Γιώργο» είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: Seneler geçiyor ama CHP genel başkanları 'dayan Yorgo' ile 'yetiş Yorgo' ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor. pic.twitter.com/X9daVSKSe9 April 8, 2025

«Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει την αξιοπιστία του, επιχειρεί να κρύψει τις δωροδοκίες ενώ συνέχεια στα λόγια υποστηρίζει πως είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ότι έχει την ίδια ηλικία με το κράτος, πως είναι το κόμμα της εθνικής αντίστασης. Τα χρόνια περνούν, αλλά οι πρόεδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος δεν μπορούν να ξεφύγουν από το δίλημμα 'κάνε υπομονή Γιώργο' ή 'σώσε μας Γιώργο'»!

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, υπάρχουν ερμηνείες για το τι εννοούσε ο Τούρκος πρόεδρος με το «Γιώργος». Ενδεχομένως, εννοούσε ότι πολιτικοί της αντιπολίτευσης απευθύνονται σε ξένους πολιτικούς και παραπονιούνται για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία. Με το όνομα «Γιώργος», οι Τούρκοι εννοούν γενικά τον ξένο.

Πανηγυρίζουν τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά ΜΜΕ για τα λόγια του Τραμπ για τον Ερντογάν

Τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ υποστηρίζουν πως ο Τραμπ απείλησε τον Ερντογάν και του υπενθύμισε τις παλιές απειλές του για την τουρκική οικονομία

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ SHOW TV: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πάλι υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν βασικό θέμα των μέσων ενημέρωσης στον κόσμο. Ο Τραμπ μίλησε σχετικά με τον πρόεδρο Ερντογάν και δήλωσε 'εγώ τον αγαπώ όπως με αγαπάει κι αυτός'.

Toύ κράτησε την καρέκλα, όμως με όσα δήλωσε δεν προκάλεσε το χαμόγελο του Νετανιάχου ο οποίος έκανε σφαγή στη Γάζα. Ο πρόεδρος Τραμπ επαίνεσε τον πρόεδρο Ερντογάν. Δήλωσε ότι 'είναι σκληρός και έξυπνος.Στη Συρία έκανε όσα δεν έκανε κανένας άλλος'.

Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής SOZCU TV: «Nαι ο Τραμπ κάνει θετικά λόγια για τον Ερντογάν, λέει είναι έξυπνος, θαρραλέος κτλ. Από την άλλη όμως δείχνει και τη βέργα κάτω από το τραπέζι. Υπενθυμίζει την υπόθεση με τον πάστορα Μπράνσον. Αυτό να σας εξηγήσω καθώς στέλνει και τέτοια μηνύματα. Ουσιαστικά ο Τραμπ λέει 'να θυμάσαι την υπόθεση Μπράνσον, την επιστολή που σου είχα γράψει, που είχα πει πως θα καταστρέψω την οικονομία σου, μην είσαι ηλίθιος κτλ. Και τώρα του λέει πως μπορεί να του κάνει τα ίδια. Και έχει την ισχύ να το κάνει. Το ξέρει αυτό και ο Ερντογάν, και η κυβέρνηση του. Το γνωρίζουμε κι εμείς.

Η Hurriyet έγραψε: «Ο Τραμπ προκάλεσε ψυχρολουσία στον Νετανιάχου», η Milliyet έγραψε «Ο Τραμπ δεν μπορεί να εγκαταλείψει την Τουρκία. Ο τωρινός ρόλος της Αθήνας».

Η SOZCU έγραψε «Ο Τραμπ λέει γλυκά λόγια για τον Ερντογάν άρα ζητάει κάτι».

Ο Χακάν Φιντάν, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι «σε όλες τις χώρες που συνορεύουν με την Τουρκία έχουμε τουρκική μειονότητα».

«Σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Συρία, Ιράκ και Γεωργία. Οι τουρκικές μειονότητες δεν έχουν εμπλακεί σε αυτονομιστικά κινήματα»

«Επιτρέψτε μου να πω το εξής: για ιστορικούς λόγους που σχετίζονται με τους Τουρκμένους, μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουμε τουρκική μειονότητα σε όλες τις χώρες που συνορεύουν με την Τουρκία: στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στη Γεωργία, στη Συρία, στο Ιράκ. Αν κοιτάξετε όλα αυτά, οι τουρκικές κοινότητες εδώ δεν έχουν εμπλακεί ποτέ σε αυτονομιστικά κινήματα. Δεν υπήρξαν ποτέ απειλή για τις χώρες στις οποίες βρίσκονται, έπαιζαν πάντα εποικοδομητικό ρόλο. Αυτό είναι κάτι που δείχνουν με δεδομένα, τα γεγονότα. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε στους Τουρκμένους όλα τα δικαιώματα που τους αξίζουν ως σεβαστά παιδιά του Ιράκ» είπε μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράκ.

Τουρκικά ΜΜΕ κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ηurriyet: Την ώρα που γίνονται προσπάθειες εξομάλυνσης σχέσεων, ο Μητσοτάκης μιλάει για γενοκτονία Θράκης

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός εφηύρε μια νέα ‘γενοκτονία’! Τώρα κατηγορούνται οι Νεότουρκοι! Το 2022, το ελληνικό Κοινοβούλιο ανακήρυξε την 6η Απριλίου ως 'Ημέρα Μνήμης του Ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης' (θρακικά εδάφη της Τουρκίας). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταγράφοντας τις εβδομαδιαίες δραστηριότητές του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε σε 'Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού'.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι 'οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης υπέστησαν γενοκτονία από τους Νεότουρκους'. Ενώ η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Τουρκία, αυτή η ανάρτηση του Μητσοτάκη προκάλεσε εντύπωση.

Η Yeni Safak έγραψε: «Ο Μητσοτάκης διατυπώνει νέο ισχυρισμό περί ‘γενοκτονίας’ κατά της Τουρκίας».

«Οι ΗΠΑ αναβαθμίζουν και χτίζουν βάσεις σε Κρήτη και Κύπρο» αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ

Ρεπορτάζ εφημερίδας Turkiye: «Στον αμερικανικό σχεδιασμό υπάρχουν δυο βήματα. Στα δυτικά της Κρήτης θα χτιστεί ένα εκπαιδευτικό κέντρο ναυτικής ασφάλειας. Επίσης, στη Λάρνακα θα χτιστεί μια βάση αντιμετώπισης τρομοκρατίας. Τα δυο αυτά κέντρα θα χορηγηθούν από τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου και θα υπάρχει μεγάλη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων. Αυτό το βήμα έχει στόχο να ενισχύσει τη φόρμουλα συνεργασίας 3+1 που ξεκίνησε από το 2019. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο 12 μέλη του Κογκρέσου θα έχουν συναντήσει με τα μέλη των Κοινοβουλίων του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου. Θα ανταλλάσσουν πληροφορίες που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια κτλ. Τώρα το βήμα πάει παραπέρα και ξεκινάει η συνεργασία στους συγκεκριμένους τομείς της άμυνας και της διπλωματίας. Με το νομοσχέδιο οριστικοποιείται και η άρση του εμπάργκο όπλων που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 1987».

