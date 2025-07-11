Ερντογάν: Ελπίζω ο αφοπλισμός του PKK να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε την Παρασκευή την ελπίδα ότι η έναρξη της διαδικασίας παράδοσης όπλων από μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) θα οδηγήσει στην ασφάλεια της χώρας και στη διαρκή ειρήνη στην περιοχή.

«Είθε ο Θεός να μας δώσει επιτυχία στην πορεία που ακολουθούμε για την ασφάλεια της πατρίδας μας, την ειρήνη του έθνους μας και την εδραίωση της διαρκούς ειρήνης στην περιοχή μας», ανέφερε ο Ερντογάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin. 🇹🇷 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2025

Τριάντα μαχητές του PKK έκαψαν τα όπλα τους στην είσοδο μιας σπηλιάς στο βόρειο Ιράκ την Παρασκευή, σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση προς τον τερματισμό της δεκαετούς εξέγερσης κατά της Τουρκίας.

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ερντογάν, ο εθνικιστής Ντεβλέτ Μπαχτσελί δήλωσε: «Η ιδρυτική ηγεσία του PKK τήρησε την υπόσχεσή της, στάθηκε πίσω από τη δέσμευσή της και αναγνώρισε εγκαίρως τις παγκόσμιες και περιφερειακές απειλές. Πράγματι, ζούμε ημέρες εξαιρετικής σημασίας, τόσο για την Τουρκία όσο και για την περιοχή μας».

Υποστήριξε ακόμη ότι «το DEM, διατηρώντας μια συνετή και υπεύθυνη πολιτική γραμμή, παρέμεινε με ειλικρίνεια πιστό στον στόχο μιας "Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία", και με ισορροπημένες και εύστοχες δηλώσεις και εκτιμήσεις, πήρε τη θέση υπέρ της χιλιετούς αδελφότητας».

