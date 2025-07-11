Ρούμπιο: «Πολύ πιθανό το σενάριο συνάντησης Τραμπ με Σι»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τόνισε την Παρασκευή ότι η πρώτη του συνάντηση με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι ήταν «εποικοδομητική και θετική» και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συνάντησης μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας.

«Προφανώς υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που θα πρέπει να επιλύσουμε, και αυτό είναι αναμενόμενο με χώρες του μεγέθους, της εμβέλειας και της επιρροής μας στον κόσμο», παρατήρησε.

«Αλλά θεώρησα ότι ήταν μια πολύ εποικοδομητική και θετική συνάντηση και μάς έδωσε κάποια πράγματα στα οποία μπορούμε να εργαστούμε από κοινού», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους. «Καμία πλευρά δεν προειδοποίησε η μία την άλλη για οτιδήποτε» επισήμανε δε.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ φέτος, ο Ρούμπιο παρατήρησε ότι «οι πιθανότητες είναι υψηλές», αλλά οι δύο πλευρές πρέπει να «δημιουργήσουν τη σωστή ατμόσφαιρα».

«Δεν συζητήσαμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία που είχαμε στο μυαλό μας σχετικά με αυτό, αλλά ο λόγος που σας το λέω είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συναντηθούν», είπε ο Ρούμπιο.

«Υπάρχει έντονη επιθυμία και από τις δύο πλευρές να το κάνουν... Δεν έχω ημερομηνία για εσάς, αλλά νομίζω ότι θα γίνει. Θα συμβεί», διαβεβαίωσε ο Ρούμπιο.

Είπε ότι η συνάντηση με τον Γουάνγκ «δεν αφορούσε διαπραγματεύσεις» αλλά τη δημιουργία μιας «εποικοδομητικής βάσης», συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου και «πέραν αυτού», τονίζοντας ότι τα δύο έθνη «πρέπει να έχουν» σχέσεις και να διατηρούν επικοινωνία.

Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε στη σημείο αυτό «τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας» σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και ρεαλιστική», ανέφερε η ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Γουάνγκ.

Πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές «συμφώνησαν να διερευνήσουν τομείς πιθανής συνεργασίας, επιδιώκοντας παράλληλα να διαχειριστούν τις διαφορές».

Ο Ρούμπιο τόνισε την ανάγκη για «συνεχιζόμενη συζήτηση σε μια σειρά διμερών θεμάτων».

Συμφωνία ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Σχετικά με την ανακοίνωση του Τραμπ για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την προμήθεια νέων όπλων στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμφωνία ήταν κάτι που «η Ουκρανία έχει ήδη προσφέρει».

Διευκρίνισε ότι η συμφωνία «είναι η αγορά όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια η παροχή τους στην Ουκρανίας», καθώς η Ευρώπη δεν παράγει ορισμένα από τα οπλικά συστήματα που χρειάζεται το Κίεβο, όπως οι πύραυλοι Patriot.

Σε συνέντευξή του στο NBC News την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι «στείλαμε όπλα στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ πληρώνει για αυτά τα όπλα, 100%.»

Δήλωση του Κινέζου ΥΠΕΞ

Η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα θα πρέπει να «βασίζεται στον στόχο της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας», είπε από πλευράς του ο Γουάνγκ στον Ρούμπιο, ζητώντας «ισότιμους, σεβαστούς δεσμούς».

Πηγή: skai.gr

