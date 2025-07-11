ΗΠΑ - Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Απολύει πάνω από 1.300 διπλωμάτες και υπαλλήλους

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ξεκινά την Παρασκευή τις απολύσεις περισσότερων από 1.350 υπαλλήλων με έδρα τις ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μια άνευ προηγουμένου αναδιάρθρωση του διπλωματικού σώματος των ΗΠΑ, μια κίνηση που οι επικριτές λένε ότι θα υπονομεύσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Οι απολύσεις θα αφορά 1.107 άτομα πολιτικού προσωπικού και 246 διπλωματικούς υπαλλήλους με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με εσωτερική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που στάλθηκε στο εργατικό δυναμικό και την οποία είδε το Reuters.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξορθολογίζει εγχώριες λειτουργίες για να επικεντρωθεί σε διπλωματικές προτεραιότητες», υπογραμμίζει η ανακοίνωση. «Οι μειώσεις προσωπικού έχουν διαμορφωθεί προσεκτικά ώστε να επηρεάσουν μη βασικές λειτουργίες, γραφεία που κάνουν την ίδια δουλειά, ή περιττά γραφεία καθώς και γραφεία όπου μπορεί να εντοπιστούν σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα», πρόσθεσε.

Η κίνηση αυτή είναι το πρώτο βήμα μιας αναδιάρθρωσης που ο Τραμπ έχει επιδιώξει να διασφαλίσει ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ευθυγραμμίζεται με την ατζέντα του «Πρώτα η Αμερική». Πρώην διπλωμάτες και επικριτές υποστηρίζουν ότι η απόλυση αξιωματούχων εξωτερικών υπηρεσιών θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα της Αμερικής να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση από αντιπάλους όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Ο Τραμπ διέταξε τον Φεβρουάριο τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να αναδιαρθρώσει το διπλωματικό σώμα, ώστε να διασφαλίσει ότι η εξωτερική πολιτική του Ρεπουμπλικάνου προέδρου εφαρμόζεται «πιστά». Έχει επίσης επανειλημμένα δεσμευτεί να «αποξηλώσει το βαθύ κράτος» απολύοντας γραφειοκράτες που θεωρεί άπιστους.

Η αναδιάρθρωση αποτελεί μέρος μιας άνευ προηγουμένου προσπάθειας του Τραμπ να συρρικνώσει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία και να μειώσει αυτό που αποκαλεί σπάταλη χρημάτων των φορολογουμένων.

Η αναδιάρθρωση αναμενόταν να ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό έως την 1η Ιουλίου, αλλά δεν προχώρησε όπως είχε προγραμματιστεί εν μέσω συνεχιζόμενων δικών, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ περίμενε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να αποφανθεί σχετικά με την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει μια δικαστική εντολή που μπλοκάρει τις μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας.

Την Τρίτη, το Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε τον δρόμο για την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας και τη σαρωτική μείωση του προσωπικού πολλών υπηρεσιών, μια απόφαση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, αναδιαμορφώνοντας παράλληλα δραματικά την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία.

