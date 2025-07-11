Με μία συμβολική τελετή στο Βόρειο Ιράκ ξεκίνησε σήμερα ο ιστορικός αφοπλισμός του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ).

Το PKK, που βρίσκεται σε σύγκρουση με το τουρκικό κράτος και είναι εκτός νόμου από το 1984, αποφάσισε τον Μάιο να διαλυθεί, να αφοπλιστεί και να τερματίσει τον ένοπλο αγώνα του μετά από δημόσια έκκληση του επί μακρόν φυλακισμένου ηγέτη του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

WATCH | A pivotal moment in history: Following 40 years of conflict with Türkiye, the PKK begins to disarm in Sulaymaniyah, Iraq. pic.twitter.com/8RVA0Jcq4n — Clash Report (@clashreport) July 11, 2025

Μία ομάδα 30 έως 44 ανταρτών της οργάνωσης παρέδωσε τα όπλα της κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια, στις παρυφές του όρους Καντίλ όπου βρίσκεται η κύρια βάση των ενόπλων δυνάμεων του ΡΚΚ.

Kurdistan - PKK



Today and right now the armed wing of the PKK, the HPG is holding a disarment ceremony in which around 30 soldiers and 2 high ranking commanders will officially lay down their arms and return to the PKK headquarters as non-combatants.

Alongside the ceremony a… pic.twitter.com/t7MNK1l1jQ — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) July 11, 2025

Τα όπλα που παραδόθηκαν απορρίφθηκαν σε μία μεγάλη πυρά που είχε προετοιμαστεί προκειμένου να καταστραφούν.

🔴#SONDAKİKA | PKK Terör Örgütü'nün silah bırakma törenin ilk görüntülerini paylaşıyorum:



PKK terör örgütü üyeleri için "demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması karşılığında" silahlarını bıraktığını açıkladılar.



Silah bırakan üst düzey yöneticiler de bulunuyor: pic.twitter.com/ICIPcJIrCF — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) July 11, 2025

Για τον συντονισμό των σχετικών ενεργειών, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, είχε επισκεφθεί τις προηγούμενες ημέρες περιοχές του αυτόνομου Βορείου Ιράκ και τη Βαγδάτη.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ήδη αρκετά βίντεο από την προετοιμασία της εκδήλωσης αλλά και φωτογραφίες από τη συμβολική τελετή.

Kurdish security forces are deployed at the entrance of the road leading to the site in Sulaimani where PKK fighters are expected to disarm. pic.twitter.com/LrPx2Qq3Oe — Rudaw English (@RudawEnglish) July 11, 2025

Η τελετή αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά την τυπική έναρξη του αφοπλισμού που αναμένεται, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, να διαρκέσει περίπου πέντε μήνες.

«Από εδώ και στο εξής, με σκοπό να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τον σοσιαλισμό με δημοκρατικά πολιτικά και νομικά μέσα και με βάση τη θέσπιση νόμων για τη δημοκρατική ένταξη, καταστρέφουμε τα όπλα μας με ελεύθερη βούληση» αναφέρεται σε ανακοίνωση της επονομαζόμενης «Κοινωνικής Ομάδας Ειρήνης και Δημοκρατίας» που εκφράζει θέσεις του ΡΚΚ.

Παρόντες ήταν, πέρα από τα μέλη του ΡΚΚ, Τούρκοι αξιωματούχοι κυρίως στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, εκπρόσωποι της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης του Βορείου Ιράκ, ηγετικά στελέχη του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) το οποίο το προηγούμενο διάστημα διαμεσολάβησε μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του Οτσαλάν, απεσταλμένοι της ιρακινής κυβέρνησης και δημοσιογράφοι τουρκικών και διεθνών μέσω ενημέρωσης.

