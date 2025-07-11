Λογαριασμός
Άρχισε ο ιστορικός αφοπλισμός του ΡΚΚ – Βίντεο, φωτογραφίες από τη συμβολική τελετή στο Βόρειο Ιράκ

Μία ομάδα 30 έως 44 ανταρτών έριξε τα όπλα της σε μία μεγάλη πυρά, για να καταστραφούν 

pkk

Με μία συμβολική τελετή στο Βόρειο Ιράκ ξεκίνησε σήμερα ο ιστορικός αφοπλισμός του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ).

Το PKK, που βρίσκεται σε σύγκρουση με το τουρκικό κράτος και είναι εκτός νόμου από το 1984, αποφάσισε τον Μάιο να διαλυθεί, να αφοπλιστεί και να τερματίσει τον ένοπλο αγώνα του μετά από δημόσια έκκληση του επί μακρόν φυλακισμένου ηγέτη του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Μία ομάδα 30 έως 44 ανταρτών της οργάνωσης παρέδωσε τα όπλα της κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια, στις παρυφές του όρους Καντίλ όπου βρίσκεται η κύρια βάση των ενόπλων δυνάμεων του ΡΚΚ. 

Τα όπλα που παραδόθηκαν απορρίφθηκαν σε μία μεγάλη πυρά που είχε προετοιμαστεί προκειμένου να καταστραφούν.

Για τον συντονισμό των σχετικών ενεργειών, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, είχε επισκεφθεί τις προηγούμενες ημέρες περιοχές του αυτόνομου Βορείου Ιράκ και τη Βαγδάτη.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ήδη αρκετά βίντεο από την προετοιμασία της εκδήλωσης αλλά και φωτογραφίες από τη συμβολική τελετή. 

Η τελετή αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά την τυπική έναρξη του αφοπλισμού που αναμένεται, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, να διαρκέσει περίπου πέντε μήνες.

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

«Από εδώ και στο εξής, με σκοπό να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τον σοσιαλισμό με δημοκρατικά πολιτικά και νομικά μέσα και με βάση τη θέσπιση νόμων για τη δημοκρατική ένταξη, καταστρέφουμε τα όπλα μας με ελεύθερη βούληση» αναφέρεται σε ανακοίνωση της επονομαζόμενης «Κοινωνικής Ομάδας Ειρήνης και Δημοκρατίας» που εκφράζει θέσεις του ΡΚΚ.

Παρόντες ήταν, πέρα από τα μέλη του ΡΚΚ, Τούρκοι αξιωματούχοι κυρίως στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, εκπρόσωποι της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης του Βορείου Ιράκ, ηγετικά στελέχη του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) το οποίο το προηγούμενο διάστημα διαμεσολάβησε μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του Οτσαλάν, απεσταλμένοι της ιρακινής κυβέρνησης και δημοσιογράφοι τουρκικών και διεθνών μέσω ενημέρωσης.

