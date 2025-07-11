Δεκάδες μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) θα παραδώσουν τα όπλα τους σε τελετή στο βόρειο Ιράκ την Παρασκευή, σηματοδοτώντας ένα συμβολικό αλλά σημαντικό πρώτο βήμα προς τον τερματισμό μιας εξέγερσης δεκαετιών, σύμφωνα με το Reuters.

Το PKK, που βρίσκεται σε σύγκρουση με το τουρκικό κράτος και είναι εκτός νόμου από το 1984, αποφάσισε τον Μάιο να διαλυθεί, να αφοπλιστεί και να τερματίσει τον ένοπλο αγώνα του μετά από δημόσια έκκληση του επί μακρόν φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Μετά από μια σειρά αποτυχημένων ειρηνευτικών προσπαθειών, η νέα πρωτοβουλία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο στην Άγκυρα για να τερματίσει μια εξέγερση που έχει σκοτώσει πάνω από 40.000 ανθρώπους, έχει επιβαρύνει την οικονομία και έχει προκαλέσει βαθιές κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις στην Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή.

Περίπου 40 μαχητές του PKK και ένας διοικητής αναμένεται να παραδώσουν τα όπλα τους σε τελετή στην πόλη Sulaymaniyah του βόρειου Ιράκ, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το σχέδιο. Το PKK έχει την έδρα του στο βόρειο Ιράκ, αφού τα τελευταία χρόνια έχει εκτοπιστεί πολύ πέρα από τα σύνορα της Τουρκίας.

Τα όπλα πρόκειται να καταστραφούν αργότερα σε μια άλλη τελετή στην οποία θα παρευρεθούν στελέχη των τουρκικών και ιρακινών μυστικών υπηρεσιών, αξιωματούχοι της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν του Ιράκ και υψηλόβαθμα μέλη του φιλοκουρδικού κόμματος DEM της Τουρκίας - το οποίο διαδραμάτισε επίσης βασικό ρόλο στη διευκόλυνση της απόφασης αφοπλισμού του PKK.

Το PKK, το DEM και ο Οτσαλάν έχουν όλοι καλέσει την κυβέρνηση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, να αντιμετωπίσει τα πολιτικά αιτήματα των Κούρδων. Σε ένα σπάνιο διαδικτυακό βίντεο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Οτσαλάν κάλεσε επίσης το κοινοβούλιο της Τουρκίας να συστήσει μια επιτροπή που θα επιβλέπει τον αφοπλισμό και θα διαχειρίζεται την ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία.

Η Άγκυρα έχει κάνει βήματα προς τη συγκρότηση της επιτροπής, ενώ η DEM και ο Οτσαλάν δήλωσαν ότι χρειάζονται νομικές εγγυήσεις και ορισμένοι μηχανισμοί για την ομαλή μετάβαση του PKK στη δημοκρατική πολιτική.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δε θα επιτρέψει καμία προσπάθεια σαμποτάζ της διαδικασίας αφοπλισμού, προσθέτοντας ότι θα δώσει στον κόσμο «ιστορικά καλά νέα».

Ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κόμματος AK του Ερντογάν, ανέφερε ότι η διαδικασία αφοπλισμού δε θα πρέπει να παραταθεί περισσότερο από μερικούς μήνες.

Πηγή: skai.gr

