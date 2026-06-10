Η χαρτογράφηση του δικτύου της Χαμάς στην Ευρώπη: Ο μυστηριώδης Γερμανός και οι μυστικές συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι ελληνικές και κυπριακές Αρχές χαρτογραφούν πλέον τον άνθρωπο που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το δίκτυο της Χαμάς, το οποίο συνδέεται με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και τους δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση εμφανίζεται ο 38χρονος Παλαιστίνιος Mohammed, γνωστός με το ψευδώνυμο «Μάγειρας», ο οποίος συνελήφθη στην Ακτή του Κυβερνήτη στην Κύπρο. Οι Αρχές θεωρούν ότι ήταν αυτός που οργάνωσε τον Αύγουστο του 2025 την εκπαίδευση των μελών του δικτύου της Χαμάς στην παρασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία.

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Ο «Μάγειρας» φέρεται να έπεισε τον 37χρονο Γιουσέφ, που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, να ταξιδέψει στη Μαλαισία με το πρόσχημα εξασφαλισμένης εργασίας ως ηλεκτρολόγος έναντι αμοιβής 2.000 δολαρίων τον μήνα.

Πριν από το ταξίδι του στην Κουάλα Λουμπούρ, ο Γιουσέφ είχε μεταβεί στην Ινδονησία, όπου συναντήθηκε με έναν 41χρονο Παλαιστίνιο, τον «σταθμάρχη» της Χαμάς στη Νοτιοανατολική Ασία.

Εκεί ο 37χρονος Γιουσέφ παρακολούθησε δεκαήμερη εκπαίδευση στη χρήση και κατασκευή εκρηκτικών και έλαβε από τον «Μάγειρα» το ποσό των 10.000 δολαρίων, χρήματα που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση σχεδίου επίθεσης σε ισραηλινό στόχο στην Αθήνα.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο Γιουσέφ προχώρησε σε παραγγελίες υλικών μέσω διαδικτύου. Στο διαμέρισμά του στα Πατήσια έφτασαν μία ζυγαριά ακριβείας και ένας αναδευτήρας, ωστόσο δεν παραδόθηκε ποτέ δεύτερο δέμα που περιείχε ποσότητα οξέος.

Ο 37χρονος φέρεται να υπαναχώρησε από τα σχέδια της οργάνωσης, θέλοντας να απεμπλακεί. Τον Δεκέμβριο του 2025 συναντήθηκε στην πλατεία Αμερικής με τον 32χρονο Παλαιστίνιο Saleh, ο οποίος επίσης συνελήφθη στην Κύπρο, και του επέστρεψε 3.700 δολάρια από τις 10.000 που είχε λάβει.

Οι διασυνδέσεις με Γερμανία και Τουρκία

Παράλληλα, οι έρευνες αποκαλύπτουν ισχυρές διασυνδέσεις του δικτύου με τη Γερμανία. Ο 37χρονος χρησιμοποιούσε γερμανικό αριθμό κινητού τηλεφώνου και όταν οι κυπριακές Αρχές συνέλαβαν τους δύο Παλαιστίνιους στα τέλη Μαΐου, διαπίστωσαν ότι διατηρούσαν τηλεφωνικές επαφές με γερμανικό κινητό. Η ταυτοποίηση της σύνδεσης οδήγησε τελικά στον συλληφθέντα της Κρήτης.

Μαρτυρία υπαλλήλου ξενοδοχείου στον Άγιο Νικόλαο, όπου εργαζόταν ο 37χρονος, αποκάλυψε επίσης ότι ο τελευταίος είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα ταξίδι στη Γερμανία, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο ακριβής σκοπός της μετακίνησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκάλυψη ότι στο σπίτι της Ακτής του Κυβερνήτη, όπου συνελήφθη ο «Μάγειρας», διέμενε και Γερμανός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να παρείχε χρηματοδότηση στα μέλη του δικτύου.

Οι έρευνες επεκτείνονται και προς την Τουρκία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο και ο φερόμενος «σταθμάρχης» της Χαμάς σε Μαλαισία και Ινδονησία πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε υπόγειο χώρο στη συνοικία Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης. Εκεί σχεδίαζαν επιθέσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Ταϊλάνδη και Μιανμάρ.

Πηγή: skai.gr

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