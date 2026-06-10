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Άγρια επεισόδια στο Παρτιζάν-Ντουμπάι: Κυνηγητό οπαδών στην εξέδρα, δίπλα στο παρκέ - Δείτε βίντεο

Οι οπαδοί έφτασαν σχεδόν μέχρι το παρκέ, ενώ στο γήπεδο επικράτησε πανικός για λίγα λεπτά

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Οπαδοί

Μεγάλη ένταση και επεισόδια πριν από την έναρξη του 3ου τελικού της Αδριατικής Λίγκας μεταξύ Παρτίζαν και Dubai BC!

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν σέρβικα Μέσα, μερίδα οπαδών των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου κυνηγούν έναν άλλο οπαδό, ο οποίος στην προσπάθειά του να ξεφύγει έτρεξε προς το παρκέ, πριν ακολουθήσει η επέμβαση της αστυνομίας και των ανθρώπων της ασφάλειας του γηπέδου για να ηρεμήσει η κατάσταση.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παρτίζαν Ντουμπάι μπάσκετ επεισόδια
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