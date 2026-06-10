Μεγάλη ένταση και επεισόδια πριν από την έναρξη του 3ου τελικού της Αδριατικής Λίγκας μεταξύ Παρτίζαν και Dubai BC!



Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν σέρβικα Μέσα, μερίδα οπαδών των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου κυνηγούν έναν άλλο οπαδό, ο οποίος στην προσπάθειά του να ξεφύγει έτρεξε προς το παρκέ, πριν ακολουθήσει η επέμβαση της αστυνομίας και των ανθρώπων της ασφάλειας του γηπέδου για να ηρεμήσει η κατάσταση.

Δείτε το βίντεο:

🚨 Potpuni haos u Beogradskoj areni!



Pre prve lopte krenuo je haos na tribinama na trećem finalnom meču ABA lige, a obračun se preselio čak i na parket. Uletela je i policija koja je bila primorana da reaguje. 😳#abaleague #kkpartizan #grobari pic.twitter.com/BtIbiO369r — Sportal.rs (@SportalSrbija) June 10, 2026

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