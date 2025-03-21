Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Δύο μόνον ημέρες έχουν απομείνει για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στην Τουρκία και να αποφασίσει η τουρκική δικαιοσύνη πώς θα χειριστεί την υπόθεση της κράτησης του δημοφιλούς δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου κρατείται από την Τετάρτη στην Ασφάλεια Κωνσταντινούπολης ως ύποπτος για διαφθορά και συνεργασία με την τρομοκρατική οργάνωση του ΡΚΚ.



Απόψε αναμένονται νέες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την κράτηση του Ιμάμογλου τόσο στην Κωνσταντινούπολη, όσο και σε άλλες πόλεις, οι οποίες πιθανότατα θα καταλήξουν σε βίαια επεισόδια με την αστυνομία.



Μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν την τύχη του Ιμάμογλου, δηλαδή αν θα διατηρήσει τη θέση του ή αν θα αποπεμφθεί από τον μεγαλύτερο και πιο πλούσιο Δήμο της χώρας. Αν και μέχρι στιγμής ο πρόεδρος Ερντογάν κρατά χαμηλό προφίλ απέναντι στις τεράστιες αντιδράσεις που προκάλεσε η προσαγωγή του Ιμάμογλου, λίγοι είναι εκείνοι που αμφιβάλλουν ότι πίσω από την απόπειρα πολιτικής εξόντωσης του Ιμάμογλου βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος.

Κρίσιμη η χρονική συγκυρία

Η στιγμή είναι κρίσιμη, την Κυριακή το κόμμα του Ιμάμογλου, το ΡΛΚ της αντιπολίτευσης, θα αναδείξει με εκλογική διαδικασία τον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν οριστεί. Η αιφνίδια απόπειρα να σπιλωθεί ο Ιμάμογλου λίγες ημέρες πριν από την ημερομηνία της ανάδειξης του προεδρικού υποψηφίου όπως ήταν φυσικό εκτόξευσε τη δημοτικότητά του και κατέβασε τον τουρκικό λαό στους δρόμους. Η αντίδραση μεγάλης μερίδας της τουρκικής κοινωνίας κατά της κυβέρνησης και του Τούρκου προέδρου είναι έντονη.



Όμως ο πρόεδρος Ερντογάν είναι γνωστό ότι είναι ένας ισχυρός και ανθεκτικός παίκτης, ένας παίκτης προσεκτικός σε κάθε του ενέργεια. Θα ήταν δύσκολο λοιπόν να εξηγήσει κανείς πώς θα έπαιρνε ένα τόσο μεγάλο ρίσκο να στρέψει την κοινωνία εναντίον του, αν δεν ήταν σίγουρος για τα στοιχεία που διέθετε απέναντι στον κυριότερο πολιτικό του αντίπαλο, τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Η υπόθεση είναι περίπλοκη και μπορεί να απασχολήσει την τουρκική επικαιρότητα για αρκετό διάστημα, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος οργανώνεται για τη μάχη άλλης μιας θητείας στην προεδρία της χώρας του.

