Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε το ουκρανικό σφυροκόπημα σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις νωρίς το πρωί της Κυριακής.

This day will forever go down in modern world history, because today Ukraine did the unthinkable, destroying a significant portion of the russian federation's strategic aviation. pic.twitter.com/6tR219G9xm June 1, 2025

Την ουκρανική επίθεση με drones μάλιστα επιβεβαίωσε η Ρωσία. Το ρωσικό Yπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε την Κυριακή επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια σε πέντε περιοχές, με αποτέλεσμα «μερικά αεροσκάφη να πάρουν φωτιά».

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Μουρμάνσκ, Ιρκούτσκ, Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ. Η αεράμυνα απέκρουσε τις επιθέσεις σε όλες τις περιοχές εκτός από δύο – το Μουρμάνσκ και το Ιρκούτσκ, ανέφερε το Υπουργείο, όπως αναφέρει το Reuters.

«Στις περιοχές Μουρμάνσκ και Ιρκούτσκ, η εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV από περιοχή σε κοντινή απόσταση από αεροδρόμια είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά μερικά αεροσκάφη», ανέφερε το Υπουργείο.

Οι πυρκαγιές κατασβέστηκαν και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Ορισμένα άτομα που συμμετείχαν στις επιθέσεις συνελήφθησαν, δήλωσε το Υπουργείο.

Επιχείρηση «Ιστός Αράχνης»: Πώς στήθηκε το σφυροκόπημα των Ουκρανών

Σύμφωνα με πηγές από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) που επικαλείται το BBC, η επιχείρηση φέρει την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» και σχεδιάστηκε με μυστικότητα για ενάμιση χρόνο, υπό την άμεση εποπτεία του ίδιου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάλιστα, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, έκανε μια φαινομενικά σχετική αναφορά στην τεράστια επιχείρηση με drones της χώρας του. Ο Γερμάκ δημοσίευσε την Κυριακή ένα emoji με έναν ιστό αράχνης τόσο στο κανάλι του στο Telegram όσο και στο X, σε μια φαινομενική αναφορά στο όνομα της επίθεσης.

🕸️ — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 1, 2025

Drones μέσα σε ξύλινα κοντέινερ

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το πρώτο κύμα από drones τύπου FPV στάλθηκε στη ρωσική επικράτεια ακολουθούμενο από κινητά ξύλινα κοντέινερ. Μόλις έφτασαν στο ρωσικό έδαφος, τα drones κρύφτηκαν σε αυτά τα κοντέινερ τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά.

Κατά τη στιγμή της επίθεσης, τα κοντέινερ άνοιξαν με τηλεχειρισμό, επιτρέποντας στα drones να απογειωθούν και να χτυπήσουν τις κοντινές αεροπορικές βάσεις. Βίντεο που κυκλοφορεί σε ουκρανικά μέσα δείχνει drones να ξεπροβάλλουν από την οροφή ενός τέτοιου κοντέινερ.

Δείτε βίντεο:

BREAKING:



New video shows Ukrainian drone swarms emerging out of trucks & attacking Russia’s fleet of strategic bombers



4 air bases deep inside Russia were struck in a coordinated attack with up to 40 planes destroyed, including A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers pic.twitter.com/FKAheeIMVK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2025



Ζημιές άνω των 2 δισ. δολαρίων

Η ουκρανική πλευρά εκτιμά ότι η ζημιά που προκλήθηκε στις ρωσικές βάσεις ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται στρατηγικά βομβαρδιστικά TU-95, υπερηχητικά TU-22M3 καθώς και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης τύπου A-50.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας, υποστράτηγος Μιχάιλο Ντραπάτι, υπέβαλε την παραίτησή του. Η απόφασή του ήρθε λίγες ώρες μετά από ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο σε στρατόπεδο εκπαίδευσης του ουκρανικού στρατού, κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 στρατιώτες.

Μη επαληθευμένα βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά - των οποίων ο σκοπός είναι να ρίξουν πυρηνικές βόμβες σε στόχους μεγάλης απόστασης - να φλέγονται στην αεροπορική βάση Μπελάγια, βόρεια του Ιρκούτσκ.

There are also reports of a fire at the Belaya airbase in the Irkutsk region.



TU-95 bombers and TU-22M3 bombers are also based there. pic.twitter.com/0qTvpJtbsg — Greyskull (@FreudGreyskull) June 1, 2025

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το βίντεο, αλλά στο Κίεβο, ένας Ουκρανός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο πρακτορείο ότι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας, η SBU, βομβάρδισε με drones πάνω από 40 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

🔥The show goes on! Powerful explosion reported in Severomorsk — home to Russia’s nuclear submarine fleet 🔥The show goes on! Powerful explosion reported in Severomorsk — home to Russia’s nuclear submarine fleet



Local sources report a strong blast in Severomorsk, one of the key cities for the Russian Navy, where nuclear-armed submarines are maintained and based. pic.twitter.com/F2sUC4LVnu — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025

Η ουκρανική πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters στο Κίεβο, δήλωσε ότι τα αεροσκάφη που χτυπήθηκαν περιλάμβαναν στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22, τα οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία.

Ανακρίνεται οδηγός ενός φορτηγού που πιστεύεται ότι εμπλέκεται στην επίθεση

Το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TΑSS ανέφερε ότι ο οδηγός ενός φορτηγού που πιστεύεται ότι εμπλέκεται στην επίθεση με drone θα ανακριθεί από την αστυνομία.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία της επιτέθηκε το βράδυ με 472 drones

Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι η επικράτειά της τέθηκε στο στόχαστρο 472 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της νύχτας, ένας αριθμός-ρεκόρ αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, παραμονή των νέων διαπραγματεύσεων που αναμένεται να διεξαχθούν με τη Μόσχα στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 472 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επτά πυραύλους, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία, λέγοντας πως εξουδετέρωσε 385 από αυτά. Ο εκπρόσωπος της ΠΑ επιβεβαίωσε στη συνέχεια στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ήταν η μεγαλύτερη επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

O Ζελένσκι λέει ότι το Κίεβο θα στείλει αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το διπλωματικό παρασκήνιο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα στείλει αντιπροσωπεία για μια συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη αύριο, Δευτέρα, την οποία πρότεινε η Ρωσία.

«Περιέγραψα τις θέσεις (της Ουκρανίας) πριν από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα», έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι στο Telegram έπειτα από συνάντηση με αξιωματούχους της κυβέρνησής του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι και πάλι ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, όπως και στον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων τον Μάιο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απαρίθμησε τις θέσεις της Ουκρανίας για τις συνομιλίες οι οποίες είναι μια πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση κρατουμένων, η επιστροφή στην Ουκρανία των παιδιών που, όπως κατηγορεί το Κίεβο τη Μόσχα, έχουν απαχθεί από τη Ρωσία.

Και, «προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη και να διασφαλιστεί η ασφάλεια, να ετοιμαστεί μια συνάντηση στο πιο υψηλό επίπεδο».

Αναχώρησε η ρωσική αντιπροσωπεία

Παράλληλα, το απόγευμα της Κυριακής έγινε γνωστό ότι για την Κωνσταντινούπολη αναχώρησε η ρωσική αντιπροσωπεία.

Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών ορίστηκε στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα (2.00μμ ώρα Ελλάδας) στο Μέγαρο Ciragan.

