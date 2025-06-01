Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να δώσει ένα μεγάλο δώρο στις τράπεζες της Wall Street, προχωρώντας στη χαλάρωση των αυστηρών κεφαλαιακών κανόνων που είχαν επιβληθεί μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, σύμφωνα με το Politico.

Οι αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές, με επικεφαλής αξιωματούχους διορισμένους από τον Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζουν κοινή πρόταση για τη μείωση των απαιτήσεων που αφορούν το λεγόμενο συμπληρωματικό δείκτη μόχλευσης – ένα βασικό «μαξιλάρι» ασφαλείας που εξασφαλίζει ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες μπορούν να απορροφήσουν πιθανές ζημίες σε περιόδους οικονομικής αναταραχής.

Η πρόταση, που ετοιμάζεται από τη Federal Reserve, το Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος (OCC) και την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC), αναμένεται να παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων «κορυφαία προτεραιότητα» και υποστήριξε πως θα διευκολύνει τις τράπεζες να αγοράζουν και να πωλούν κρατικά ομόλογα, στηρίζοντας έτσι τις δημοσιονομικές πολιτικές της κυβέρνησης.

«Πιέζουμε για τη μείωση ή ακόμη και την κατάργηση του συμπληρωματικού δείκτη μόχλευσης», δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή του Ρότζερ Στόουν, προσθέτοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να μειώσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έως και 0,6 ποσοστιαίες μονάδες με την πάροδο του χρόνου.

Επιστροφή στα σχέδια του 2018

Πρόκειται ουσιαστικά για επανεκκίνηση μιας παρόμοιας απόπειρας που είχε γίνει επί της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ το 2018, αλλά τότε απέτυχε λόγω διαφωνιών μεταξύ των εποπτικών αρχών. Εν μέσω της πανδημίας, το 2020, υπήρξε μια προσωρινή ελάφρυνση του κανόνα – εξαιρώντας τα κρατικά ομόλογα από τον υπολογισμό του δείκτη – αλλά έληξε τον Μάρτιο του 2021. Ο νυν πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έχει δηλώσει πως στηρίζει την επανεξέταση του κανόνα.

Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν τώρα δύο σενάρια: είτε τη μείωση της κεφαλαιακής απαίτησης μέσω τροποποίησης του μαθηματικού τύπου, είτε τη μόνιμη εξαίρεση ασφαλών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κρατικά ομόλογα, από τον υπολογισμό της μόχλευσης – στα πρότυπα του προσωρινού καθεστώτος της πανδημίας.

Αντιδράσεις και ανησυχίες για τη σταθερότητα

Η προοπτική αυτή προκαλεί την έντονη αντίδραση των προοδευτικών και υποστηρικτών της αυστηρής ρύθμισης. Ο Phillip Basil από τον οργανισμό Better Markets προειδοποίησε ότι η χαλάρωση του κανόνα ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

«Ο τραπεζικός τομέας χρησιμοποιεί τις πρόσφατες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων ως πρόσχημα για να πετύχει μια χαλάρωση που ζητά εδώ και καιρό», δήλωσε.

Παρότι η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι αλλαγές θα στηρίξουν τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα θα είναι περιορισμένα. Ο Gennadiy Goldberg της TD Securities δήλωσε πως η επίδραση θα είναι θετική, αλλά μικρή.

Πηγή: skai.gr

