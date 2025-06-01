Ο Μερτς στον Τραμπ με «συνολικό ευρωπαϊκό πακέτο»

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Υποδοχή μετά τιμών επιφυλάσσει στον καγκελάριο Μερτς ο πρόεδρος Τραμπ. Την Πέμπτη η πολυαναμενόμενη κοινή συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Το κόκκινο χαλί ετοιμάζεται στον Λευκό Οίκο, όπως και όλα όσα προβλέπει το αυστηρό και μεγαλοπρεπές πρωτόκολλο για τις επισκέψεις ξένων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην Ουάσινγκτον.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Φρίντριχ Μερτς θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη ως Ομοσπονδιακός καγκελάριος της Γερμανίας στην Ουάσινγκτον και για την πρώτη του επαφή σε αυτό το επίπεδο δια ζώσης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιφυλάσσει στον Γερμανό καγκελάριο, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, υποδοχή μετά τιμών, ως είθισται βάσει πρωτοκόλλου και διαμονή στο Blair Ηοuse, τον ξενώνα των ηγετών όπου έχουν διαμείνει μεταξύ άλλων ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, η Μάργκαρετ Θάτσερ, ο Χέλμουτ Κολ αλλά και η Άνγκελα Μέρκελ, όπως και ο Όλαφ Σολτς.

Είναι προγραμματισμένο ακόμη ένα επίσημο γεύμα, ενώ όλα τα διεθνή βλέμματα θα είναι στραμμένα στην πολυαναμενόνενη κοινή συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, με το επιτελείο Μερτς να προετοιμάζεται πυρετωδώς, σύμφωνα με πηγές της καγκελαρίας, για αποφυγή λαθών και εκπλήξεων.

Τρεις πόλεμοι, η Γερμανία και η Ευρώπη -χωρίς τις ΗΠΑ;

Ο Μερτς μεταβαίνει στις ΗΠΑ για τους τρεις τους μεγάλους πολέμους της εποχής. Πρώτον, για την Ουκρανία, λίγες μέρες μετά τη συνάντηση Μερτς-Ζελένσκι στο Βερολίνο και την ανακοίνωση «συμπαραγωγής» εξοπλισμών μεγάλου βεληνεκούς -αν και οι πύραυλοι Taurus δεν κατονομάστηκαν ρητά.

Δεύτερον, για τη Μέση Ανατολή μετά την ιστορικών διαστάσεων διαφαινόμενη στροφή της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής αυτή την εβδομάδα απέναντι στο Ισραήλ και ενώ οι πιέσεις στον Νετανιάχου για αποφυγή μιας άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου εντείνονται.

Τρίτον, για τον εν εξελίξει εμπορικό πόλεμο και τους τελωνειακούς δασμούς των ΗΠΑ, που προκαλούν απανωτά σοκ και στη γερμανική οικονομία.

Ο Φρίντριχ Μερτς όμως, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Bild, θέλει να στείλει κι ένα ακόμη μήνυμα στον Τραμπ: ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη. Θα θελήσει μάλιστα να παρουσιάσει από τον Λευκό Οίκο ένα «συνολικό ευρωπαϊκό πακέτο» για την Ουκρανία, ακόμη και χωρίς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο όπως υπογραμμίζει η Bild, ο Μερτς θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ να μην αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός και μελλοντική ειρήνη και θα δώσει έμφαση στη συνεργασία Ευρώπης και ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Αμερικανικές πηγές από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την Berliner Zeitung, αναφέρουν, στο προοίμιο της επίσκεψης, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά τον Φρίντριχ Μερτς «ως άνθρωπο της οικονομίας» και αυτό αποτιμάται ως ένα πρώτο καλό σημάδι για την μεταξύ τους επικοινωνία.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.