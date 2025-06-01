Η Ουκρανία επιτέθηκε σε στρατιωτική βάση στη Σιβηρία την Κυριακή, οδηγώντας στα άκρα τον πόλεμο, μια μόλις ημέρα πριν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Μη επαληθευμένα βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά - των οποίων ο σκοπός είναι να ρίξουν πυρηνικές βόμβες σε στόχους μεγάλης απόστασης - να φλέγονται στην αεροπορική βάση Μπελάγια, βόρεια του Ιρκούτσκ.

There are also reports of a fire at the Belaya airbase in the Irkutsk region.



TU-95 bombers and TU-22M3 bombers are also based there. pic.twitter.com/0qTvpJtbsg — Greyskull (@FreudGreyskull) June 1, 2025

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το βίντεο, αλλά στο Κίεβο, ένας Ουκρανός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο πρακτορείο ότι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας, η SBU, βομβάρδισε με drones πάνω από 40 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

🔥The show goes on! Powerful explosion reported in Severomorsk — home to Russia’s nuclear submarine fleet Right now!, Ukraine 🇺🇦 are carrying out massive drone strikes across multiple Russian air bases, targeting aircraft! 💪 🔥



See below for more footage 👀 🎉 pic.twitter.com/nIVaLSZ0eX — Sytheruk 🇬🇧 🇺🇦 (@SythUK) June 1, 2025 Local sources report a strong blast in Severomorsk, one of the key cities for the Russian Navy, where nuclear-armed submarines are maintained and based. pic.twitter.com/F2sUC4LVnu — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025

Η ουκρανική πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters στο Κίεβο, δήλωσε ότι τα αεροσκάφη που χτυπήθηκαν περιλάμβαναν στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22, τα οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία.

Ο Ιγκόρ Κόμπζεφ, κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, δήλωσε ότι υπήρξε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε στρατιωτική μονάδα κοντά στο χωριό Σρέντνι στην περιοχή Ουσόλσκι, αλλά δεν ανέφερε τη στρατηγική αεροπορία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Telegram, ακούγονταν drones να πετούν από πάνω και μια γιγάντια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

Είπε, ωστόσο, ότι ήταν η πρώτη τέτοια επίθεση σε αυτό το μέρος της Σιβηρίας - και πρόσθεσε ότι ο αριθμός των drones στην επίθεση δεν ήταν σαφής. Τα drones, είπε, είχαν εκτοξευθεί από ένα φορτηγό.

Η αεροπορική βάση Belaya, ή Sredny, βρίσκεται κοντά στο χωριό Sredny και φιλοξενεί το υπερηχητικό στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς Tupolev Tu-22M, σύμφωνα με πληροφορίες ανοιχτής πηγής σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Υπήρξε επίσης μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή Μούρμανσκ της βόρειας Ρωσίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η αεροπορική βάση Ολένια, η οποία φιλοξενεί επίσης στρατηγική αεροπορία, βρίσκεται στην περιοχή Μούρμανσκ, σύμφωνα με δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία της επιτέθηκε το βράδυ με 472 drones

Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι η επικράτειά της τέθηκε στο στόχαστρο 472 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της νύχτας, ένας αριθμός-ρεκόρ αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, παραμονή των νέων διαπραγματεύσεων που αναμένεται να διεξαχθούν με τη Μόσχα στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 472 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επτά πυραύλους, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία, λέγοντας πως εξουδετέρωσε 385 από αυτά. Ο εκπρόσωπος της ΠΑ επιβεβαίωσε στη συνέχεια στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ήταν η μεγαλύτερη επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

