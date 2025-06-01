Το ρωσικό Yπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε την Κυριακή επιθέσεις με drones με στόχο ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια σε πέντε περιοχές, με αποτέλεσμα «μερικά αεροσκάφη να πάρουν φωτιά».

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Μουρμάνσκ, Ιρκούτσκ, Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ. Η αεράμυνα απέκρουσε τις επιθέσεις σε όλες τις περιοχές εκτός από δύο – το Μουρμάνσκ και το Ιρκούτσκ, ανέφερε το Υπουργείο, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Στις περιοχές Μουρμάνσκ και Ιρκούτσκ, η εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV από περιοχή σε κοντινή απόσταση από αεροδρόμια είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά μερικά αεροσκάφη», ανέφερε το Υπουργείο.

Οι πυρκαγιές κατασβέστηκαν και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Ορισμένα άτομα που συμμετείχαν στις επιθέσεις συνελήφθησαν, δήλωσε το Υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

