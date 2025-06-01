Ο Λευκός Οίκος απέσυρε την υποψηφιότητα του Τζάρεντ Άιζακμαν για τη θέση του επικεφαλής της NASA, λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη – και ήδη καθυστερημένη – ψηφοφορία επικύρωσης στη Γερουσία. Ο Άιζακμαν, δισεκατομμυριούχος ιδιώτης αστροναύτης και στενός συνεργάτης του Έλον Μασκ, είχε προταθεί για τη θέση από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τελικά αφαιρέθηκε από τη λίστα υποψηφίων.

«Μετά από ενδελεχή ανασκόπηση προηγούμενων σχέσεων, αποσύρω την υποψηφιότητα του Τζάρεντ Άιζακμαν για την ηγεσία της NASA», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. «Θα ανακοινώσω σύντομα νέο υποψήφιο, που θα είναι σύμφωνος με την αποστολή και θα θέσει την Αμερική πρώτη στο Διάστημα».

Η απομάκρυνση του Άιζακμαν αιφνιδίασε πολλούς στον χώρο της διαστημικής βιομηχανίας. Ο ίδιος ο Άιζακμαν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε «απίστευτα ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ και σε όσους με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή», προσθέτοντας πως απέκτησε «βαθύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας της διακυβέρνησης και του βάρους που φέρουν οι πολιτικοί ηγέτες».

Τι συνέβη

Η απόφαση ήρθε λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του Έλον Μασκ από τον ρόλο του «ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου» στον Λευκό Οίκο. Η παρουσία του Μασκ στο εσωτερικό του προεδρικού επιτελείου είχε προκαλέσει εντάσεις, με ορισμένους συμβούλους του Τραμπ να εκφράζουν ανοιχτή δυσφορία.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται ο Guardian, ο ιδρυτής της SpaceX εμφανίστηκε απογοητευμένος από την απόφαση. Σε ανάρτησή του στο Χ χαρακτήρισε τον Άιζακμαν «σπάνιο παράδειγμα ικανού και καλοπροαίρετου ανθρώπου».

Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τον αντικαταστάτη, μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται είναι ο απόστρατος αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Στίβεν Κουάστ, γνωστός υποστηρικτής της δημιουργίας της Διαστημικής Δύναμης και φίλα προσκείμενος στον Τραμπ.

Η απόσυρση της υποψηφιότης του Άιζακμαν για επικεφαλής της NASA έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για τη διαστημική υπηρεσία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες περικοπές στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ για το 2026. Το σχέδιο προβλέπει την κατάργηση δεκάδων ερευνητικών προγραμμάτων και απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων – ένα πλήγμα που ορισμένοι περιγράφουν ως «καταστροφικό» για την υπηρεσία.

