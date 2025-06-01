Με «ναυάγιο» απειλούνται οι ούτως ή άλλως εύθραυστες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς λίγο πριν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη για τον δεύτερο γύρο συζητήσεων, δύο καταρρεύσεις γεφυρών σε περιοχές της Ρωσίας «δυναμιτίζουν» το ήδη τεταμένο κλίμα.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών ορίστηκε στη 1 το μεσημέρι (2.00μμ ώρα Ελλάδας) στο Μέγαρο Ciragan.

Η κύρια ανακριτική αρχή της Ρωσίας ξεκίνησε ποινικές έρευνες για τα δύο περιστατικά που έλαβαν χώρα σε Μπριάνσκ και Κουρσκ, δύο ρωσικές περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία, και είχαν ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμών δύο τρένων και τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό σχεδόν 70 ατόμων.

Οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν τα περιστατικά ως «τρομοκρατικές επιθέσεις», όπως δήλωσε την Κυριακή η εκπρόσωπος της Ερευνητικής Επιτροπής της χώρας, Σβετλάνα Πετρένκο, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το κρατικό ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya 24.

Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί ήδη τόσο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, που ελάμβανε αναφορές από τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όσο και άλλα μέλη της ρωσικής κυβέρνησης, όπως ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν και ο επικεφαλής του υπουργείου Μεταφορών, Ρόμαν Σταρόβοιτ. Και παρότι μέχρι στιγμής το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει κάποιο επίσημο σχόλιο, θεωρείται πολύ πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις επικείμενες συνομιλίες.

Σε ποιο βαθμό μένει να φανεί αργότερα σήμερα, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να κάνει δηλώσεις σχετικά με τα δύο περιστατικά.

Αλληλοκατηγορίες

Ωστόσο, οι ανεπίσημες αναφορές αξιωματούχων και από τις δύο χώρες είναι ενδεικτικό του εκρηκτικού κλίματος που επικρατεί.

Ρώσοι αξιωματούχοι κατηγορούν την Ουκρανία για τις εκρήξεις που οδήγησαν στις καταρρεύσεις των δύο γεφυρών, τονίζοντας ότι επρόκειτο σαφώς για σαμποτάζ με στόχο την εκτροπή των ειρηνευτικών συνομιλιών για τις οποίες πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτό είναι σίγουρα έργο των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής άμυνας της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, Αντρέι Καρταπόλοφ, στο κανάλι SHOT Telegram.

«Όλα αυτά στοχεύουν στη σκλήρυνση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στην υποκίνηση επιθετικότητας πριν από τις διαπραγματεύσεις. Και επίσης στον εκφοβισμό του λαού. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν», πρόσθεσε.

Το Κίεβο δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο επίσημο σχόλιο. Ωστόσο, ο Αντρίι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Ουκρανικού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Προπαγάνδας, δήλωσε την Κυριακή ότι το Κρεμλίνο μπορεί να «προετοιμάζει το έδαφος για τη διακοπή των συνομιλιών», προσθέτοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία διεξάγει επιθέσεις «ψευδούς σημαίας».

Το τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών, εν όψει του δεύτερου γύρου των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, επιδεινώνουν και οι εντεινόμενες επιθέσεις τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, η Μόσχα εξαπέλυσε αεροδρομική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, την οποία προσπάθησε να αναχαιτίσει το Κίεβο, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος της πόλης, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία πραγματοποίησε σήμερα μια μεγάλη συντονισμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσική στρατιωτική βάση στη Σιβηρία, στο πλαίσιο της οποίας ισχυρίζεται ότι έπληξε 40 και πλέον ρωσικά αεροσκάφη, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, SBU.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι τα αεροσκάφη που χτυπήθηκαν περιλάμβαναν στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών HUR της Ουκρανίας δήλωσε την Κυριακή ότι μια έκρηξη εκτροχίασε ένα ρωσικό στρατιωτικό τρένο που μετέφερε φορτηγά και καύσιμα κοντά στον οικισμό Γιακιμίβκα, σε ένα ρωσικό ελεγχόμενο τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Η υπηρεσία δεν ανέλαβε την ευθύνη ούτε απέδωσε σε κάποιον την έκρηξη.

Το «ραντεβού» στην Κωνσταντινούπολη

Σε κάθε περίπτωση, το όλο κλίμα δεν βοηθά καθόλου τις επικείμενες διαπραγματεύσεις που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη αύριο, υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει απαιτήσει από τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε απευθείας συνομιλίες με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης και ενδεχομένως μια κατάπαυση του πυρός.

Μάλιστα, απείλησε ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να ασχολούνται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να μεταθέσει την ευθύνη για την υποστήριξη της Ουκρανίας στους ώμους των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Πρόσφατα δε κορυφαίος γερουσιαστής των ΗΠΑ προειδοποίησε τη Μόσχα ότι θα «πληγεί σκληρά» από τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ .

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία θα συμμετάσχει στη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα, την οποία πρότεινε η Ρωσία.

«Περιέγραψα τις θέσεις (της Ουκρανίας) ενόψει της συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram μετά τη συνάντηση με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Πρόσθεσε ότι επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι και πάλι ο υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ούμεροφ.

