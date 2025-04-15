Λογαριασμός
Επίθεση του Τραμπ σε δημοσιογράφο του CNN: «Είστε άρρωστοι άνθρωποι - Δεν σας βλέπει κανείς» (Βίντεο)

«Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφου του δικτύου 

Τραμπ

Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε σε δημοσιογράφο του CNN ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, προσβάλλοντας το αμερικανικό δίκτυο, για την αξιοπιστία του, μπροστά στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ

Η Τραμπ ενοχλήθηκε όταν η δημοσιογράφος του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, τον ρώτησε για την κατά λάθος απέλαση του Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος κρατείται σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ.

Αφού χαρακτήρισε το δίκτυο ως «κανάλι με χαμηλά νούμερα», απέφυγε να απαντήσει την ερώτηση ο ίδιος.  

Όταν η δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε για απάντηση, ο Τραμπ παρενέβη λέγοντας: 

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;». «Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι», είπε. 

Και ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ απάντησε: «Δεν έχω την εξουσία να τον επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Πώς θα μπορούσα να περάσω λαθραία έναν τρομοκράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες;», σημείωσε, υιοθετώντας το αφήγημα των ΗΠΑ πως είναι «τρομοκράτης». 

Μάλιστα, ο Τραμπ εξαπέλυσε πυρά και στον Τζο Μπάιντεν λέγοντας «ήταν πρόεδρος μειωμένης αντίληψης. Εγώ έκανα τις εξετάσεις μου. Αισθάνομαι υπέροχα», ενώ σε άλλο σημείο είπε πως οι δημοσιογράφοι του CNN «νομίζω πως μισούν τη χώρα μας». 

