Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε σε δημοσιογράφο του CNN ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, προσβάλλοντας το αμερικανικό δίκτυο, για την αξιοπιστία του, μπροστά στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ.

Η Τραμπ ενοχλήθηκε όταν η δημοσιογράφος του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, τον ρώτησε για την κατά λάθος απέλαση του Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος κρατείται σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ.

Αφού χαρακτήρισε το δίκτυο ως «κανάλι με χαμηλά νούμερα», απέφυγε να απαντήσει την ερώτηση ο ίδιος.

Όταν η δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε για απάντηση, ο Τραμπ παρενέβη λέγοντας:

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;». «Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι», είπε.

Και ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ απάντησε: «Δεν έχω την εξουσία να τον επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Πώς θα μπορούσα να περάσω λαθραία έναν τρομοκράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες;», σημείωσε, υιοθετώντας το αφήγημα των ΗΠΑ πως είναι «τρομοκράτης».

Trump on CNN: “I think they hate our country.”



That’s what dictators do — they portray any media outlet they don’t control and that doesn’t praise their corrupt regimes 24/7 as the enemy of the state.pic.twitter.com/7BHPVWJf61 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 14, 2025

Μάλιστα, ο Τραμπ εξαπέλυσε πυρά και στον Τζο Μπάιντεν λέγοντας «ήταν πρόεδρος μειωμένης αντίληψης. Εγώ έκανα τις εξετάσεις μου. Αισθάνομαι υπέροχα», ενώ σε άλλο σημείο είπε πως οι δημοσιογράφοι του CNN «νομίζω πως μισούν τη χώρα μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.