Ένας ραβίνος και οι φύλακες ασφαλείας παινέθηκαν ως «ήρωες» από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Σερ Κιρ Στάρμερ για τις γενναίες πράξεις τους τη στιγμή της χθεσινής επίθεσης στη συναγωγή του Χίτον Παρκ στο Μάντσεστερ από τον 35χρονο Τζιχάντ Αλ Σάμι, Βρετανό πολίτης συριακής καταγωγής.

Δύο μέλη της εβραϊκής κοινότητας σκοτώθηκαν και τέσσερα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση από την επίθεση η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ στα βόρεια της πόλης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ (GMP), Στίβεν Γουάτσον, επιβεβαίωσε ότι οι πιστοί και το προσωπικό ασφαλείας βοήθησαν εμποδίζοντας το δράστη να μπει μέσα στη συναγωγή πριν τον πυροβολήσουν θανάσιμα οι αστυνομικοί.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι φύλακες ασφαλείας της συναγωγής «απέτρεψαν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία».

Ο φερόμενος ως δράστης έφερε έναν εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο η GMP χαρακτήρισε μη λειτουργικό, όταν ο 35χρονος οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος προτού μαχαιρώσει αρκετούς ανθρώπους.

Ένας μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης είπε ότι οι προσευχές είχαν ξεκινήσει όταν συνέβη η επίθεση, αλλά ο ραβίνος Ντάνιελ Γουόκερ, ο οποίος ηγούνταν της λειτουργίας, παρέμεινε ψύχραιμος με αποτέλεσμα εκείνος και άλλοι να οδηγήσουν τους παρευρίσκονταν σε ασφαλές μέρος.

«Είναι αληθινοί ήρωες» πρόσθεσε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι υπήρχαν πολλοί πιστοί μέσα στη συναγωγή τη στιγμή του περιστατικού και επαίνεσε το προσωπικό ασφαλείας και τους πιστούς που απέκλεισαν τον επιτιθέμενο, λέγοντας ότι χάρη στην «άμεση γενναιότητα του προσωπικού ασφαλείας και των πιστών που βρίσκονταν μέσα, καθώς και στην ταχεία αντίδραση της αστυνομίας, ο επιτιθέμενος εμποδίστηκε να αποκτήσει πρόσβαση».

«Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα περιορίστηκαν με ασφάλεια μέχρι η αστυνομία να επιβεβαιώσει ότι ήταν ασφαλές να εγκαταλείψουν το χώρο».

Μετά την επίθεση, η αστυνομία ανέφερε ότι ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη καθώς «ειδικές δυνάμεις απέκτησαν πρόσβαση στο όχημα του υπόπτου ως προληπτικό μέτρο».

Ο Βοηθός Επίτροπος της Αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ δήλωσε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνουν τις περιπολίες σε συναγωγές και εβραϊκούς χώρους για να καθησυχάσουν «όλες τις κοινότητες που έχουν πληγεί από αυτό το περιστατικό».

«Αυτού του είδους η επίθεση είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε τόσο εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας σε όλη την εβραϊκή κοινότητα».

