«Η Μαρία ήθελε να κάνει τη ζωή όλων πιο όμορφη», ανέφερε σε ομιλία της σε συγγενείς και φίλους, σε ανοιχτό προσκύνημα που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, η μητέρα της Ελληνοαμερικανίδας Μαρίας Νιώτη, η οποία σκοτώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν 17χρονος παρέσυρε εκείνη και τη φίλη της Ισαμπέλα Σάλας με το τζιπ που οδηγούσε.

«Θα μου λείπεις κάθε μέρα, μέχρι το τέλος της ζωής μου. Θα θυμάμαι το χαμόγελό σου και θα κρατώ τα όνειρά σου στην καρδιά μου», είπε συγκινημένη η μητέρα, η οποία μίλησε για τη 17χρονη Μαρία, τη ζωή της και τα όνειρά της.

Ο πατέρας της 17χρονης, ευχήθηκε συντετριμμένος, να μην έρθει ποτέ κανένας άλλος πατέρας στη θέση του.

Η οικογένεια της Ελληνοαμερικανίδας Μαρίας Νιώτης χαρακτήρισε το περιστατικό ως «προμελετημένη δολοφονία», μιλώντας στο Fox 5 και υποστήριξε ότι «ο φερόμενος δράστης σχεδίαζε την επίθεση εδώ και μήνες, με στόχο ειδικά τη Μαρία, την οποία και παρενοχλούσε εδώ και μήνες, αρνούμενος πως η σχέση τους έληξε».

Ο πατέρας της Ισαμπέλας δήλωσε στο NJ.com ότι η κόρη του δε γνώριζε καν τον φερόμενο δράστη, όμως ήξερε ότι η Μαρία είχε προβλήματα με τον 17χρονο εδώ και καιρό, προσθέτοντας ότι «τα δύο κορίτσια ήταν κολλητές φίλες».

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα της Δευτέρας, στο προάστιο Κράνφορντ, έξω από το σπίτι της γιαγιάς της Μαρίας.

Ο 17χρονος οδηγός, κάτοικος της πόλης Γκάργουντ, επέβαινε σε μαύρο Jeep του 2021 με φιμέ τζάμια και τράπηκε σε φυγή μετά την παράσυρση των κοριτσιών. Συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού. Ωστόσο, το όνομά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί, καθώς είναι ανήλικος.

