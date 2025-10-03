Το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί σήμερα το πρωί, αφού έκλεισε στη διάρκεια της νύχτας, καθώς είχαν θεαθεί drones χθες το βράδυ στην περιοχή, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε τη λειτουργία του το βράδυ της Πέμπτης έπειτα από ειδοποίηση για την παρουσία drones στον εναέριο χώρο του.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, όλες οι πτήσεις και οι αφίξεις ανεστάλησαν, ενώ πολλά αεροσκάφη παρέμειναν καθηλωμένα και εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι.

Η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) όταν και δόθηκε απαγόρευση προσγείωσης και απογείωσης των αεροσκαφών.

Υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από την αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου που εκδόθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 17 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ 15 πτήσεις εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης, της Νυρεμβέργης, της Βιέννης και της Φρανκφούρτης.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή περαιτέρω περιστατικά.

