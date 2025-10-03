Τέσσερις στρατιώτες της Ταξιαρχίας Nahal των IDF φυλακίστηκαν για 10 ημέρες, αφού αρνήθηκαν να οδηγήσουν ένα όχημα Hummer σε μια περιοχή της πόλης της Γάζας που ο στρατός δεν είχε καταλάβει πλήρως, σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια τηλεόραση KAN News την Τετάρτη.

Σκοπός της αποστολής ήταν η μεταφορά εργαλείων στη Λωρίδα της Γάζας, σημειώνει η Jerusalem Post.

«Οι τελευταίοι στρατιώτες στην πόλη της Γάζας»

«Είμαστε οι τελευταίοι στρατιώτες στην πόλη της Γάζας, δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις πίσω μας, μας ζητήθηκε να ταξιδέψουμε σε μια πολύ επικίνδυνη διαδρομή, περιτριγυρισμένη από κτίρια που οι IDF δεν έχουν καταστρέψει ακόμα», είπε ένας από τους στρατιώτες στο KAN.

«Τέτοιες αποστολές γίνονται είτε με τανκ είτε με θωρακισμένο όχημα, είτε τη νύχτα. Έχουμε κάνει αμέτρητες τέτοιες αποστολές στο σκοτάδι, ποτέ στο φως της ημέρας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, είμαστε σαν πάπιες σε σκοπευτήριο. Είναι εύκολο να μας πυροβολήσει ένας ελεύθερος σκοπευτής ή να μας χτυπήσει μια ρουκέτα. Αυτό αποτελεί πραγματική απειλή για τη ζωή μας. Αυτά είναι πράγματα που έχουν ήδη συμβεί. Οι IDF θα έπρεπε να το έχουν μάθει μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Οι στρατιώτες που συνελήφθησαν είχαν ζητήσει να κάνουν το ταξίδι λίγες ώρες νωρίτερα, ενώ ήταν ακόμα σκοτεινά.

«Δεν με πειράζει καν να σκοτωθώ αν σώσω τους φίλους μου», συνέχισε ο στρατιώτης. «Νιώθουμε σαν να μας έφτυναν στο πρόσωπο», ανέφερε.

Ο διοικητής του τάγματος των στρατιωτών απάντησε στους επικριτές της διαταγής, δηλώνοντας: «Είμαι ο διοικητής του τάγματος και λαμβάνω αποφάσεις για ανθρώπινες ζωές κάθε λεπτό. Έχω τη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τον κίνδυνο για τους στρατιώτες μου σε σχέση με τις αξίες της αποστολής. Εδώ έχει ξεπεραστεί ένα όριο, με την άρνηση εκτέλεσης μιας πολύ νόμιμης αποστολής».

Πηγή: skai.gr

