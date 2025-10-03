Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στη συναγωγή του Χίτον Παρκ στο Μάντσεστερ ήταν ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, ανακοίνωσε απόψε η αστυνομία του Μάντσεστερ.

«Πιστεύουμε ότι το πρόσωπο που ευθύνεται για τις σημερινές επιθέσεις είναι ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι» ανέφερε η αστυνομία.

Η επίθεση χαρακτηρίσθηκε «τρομοκρατική» από την αστυνομία.

Ο Αλ Σάμι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς αφού παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς και μαχαίρωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο κοντά στη συναγωγή, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρες του εβραϊκού ημερολογίου. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το BBC στο σημείο έσπευσαν μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς ο δράστης φέρεται να φορούσε ζώνη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, και προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από τη στιγμή της επίθεσης – και ενώ ο δράστης βρισκόταν ήδη στο έδαφος τραυματισμένος, αλλα ζωντανός- ένας αστυνομικός προσπάθησε απομακρύνει τους πολίτες, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα κάγκελα.

«Όλοι οι άλλοι, φύγετε πίσω. Αν δεν εμπλέκεστε, απομακρυνθείτε... έχει βόμβα, φύγετε», ακούστηκε να φωνάζει ο αστυνομικός.

«Πυροβόλησε τον, θα πατήσει το κουμπί» ακούστηκε να φωνάζει ένας πολίτης. Τότε ένας αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη ο οποίος φαίνεται να πέφτει νεκρός.

Η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι άλλοι τρεις ύποπτοι, δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών και μια γυναίκα γύρω στα 60, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι προετοίμαζαν και υποκίνησαν τρομοκρατικές ενέργειες.

