Την στιγμή που συνελήφθη ο ύποπτος για τη θανατηφόρα επίθεση στη γερμανική χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία κατέγραψε σε βίντεο ένας περαστικός.

Imágenes que muestran el arresto del sospechoso que cometió el ataque al mercado navideño en la ciudad alemana de #Magdeburgo. pic.twitter.com/0Yfju6CQ5V

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη αμέσως και αργότερα αναγνωρίστηκε ως ο Taleb A., 50χρονος γιατρός από τη Σαουδική Αραβία.

Το βίντεο δείχνει τον ύποπτο να σηκώνει τα χέρια του σε έναν πολυσύχναστο δρόμο και να ξαπλώνει στο πάτωμα πριν περικυκλωθεί από ένοπλους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια του περνούν χειροπέδες και ένας αξιωματικός φαίνεται να κάθεται στην πλάτη του.

#Magdeburg Christmas market attack: 5 perpetrators, 1 arrested, 1 reportedly shot, 3 on the run.



Arrested suspect claims MORE ATTACKS PLANNED, aiming to kill as many as possible.



Police urge extreme caution, investigation underway.#Magdeburgo #Germany #ChristmasMarketAttack pic.twitter.com/4YUNfE1MUD — factsprime india (@factsprimeindia) December 21, 2024

Δίπλα του βρίσκεται ένα σκουρόχρωμο αυτοκίνητο.

Το Μαγδεβούργο βρίσκεται περίπου 100 μίλια δυτικά της γερμανικής πρωτεύουσας Βερολίνου.

