Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή στις 7:04 το απόγευμα τοπική ώρα στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Εως τώρα έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί, εκ των οποίων ένα παιδί, ενώ γερμανικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον έντεκα νεκρούς. Πάνω από 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 15 σοβαρά.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε ότι ο δράστης οδήγησε για τουλάχιστον 400 μέτρα μέσα στο πλήθος, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές εάν ήταν μόνος του.

Shocking footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany



pic.twitter.com/fHqcvIXr7v — Paul Golding (@GoldingBF) December 20, 2024

Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά ενώ η περιοχή της επίθεσης, Breiten Weg, έχει εκκενωθεί με τις αρχές να διενεργούν έρευνες για εκρηκτικά καθώς στο αυτοκίνητο βρέθηκε αποσκευή με άγνωστο περιεχόμενο.

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına saldırı düzenlendi.



Bir kişinin arabayla pazara dalması sonucu yaşamını yitiren ve yaralananların olduğu belirtildi. pic.twitter.com/sJJ9Fwwrrf — Pınar Gayıp (@pinargayip) December 20, 2024

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα σκούρο αυτοκίνητο μάρκας BMW, έπεσε απευθείας στο πλήθος με τον κόσμο να προσπαθεί να διαφύγει πανικόβλητος.

‼️‼️‼️📣 #BREAKING



A car crashed into a Christmas market in Magdeburg, Germany; reports of 11 people killed and 60 injured…‼️



🧐‼️ And a moment ago…German Foreign Minister Baerbock:



"Kurdish groups must be disarmed and integrated into the national army in Syria, Turkish… pic.twitter.com/qcirWV26nN — THE MIRROR OF TRUTH (@yes_true8) December 20, 2024

Η χριστουγεννιάτικη αγορά βρίσκεται στην Παλιά Αγορά, ακριβώς δίπλα στο δημαρχείο του Μαγδεμβούργου κοντά στον Έλβα.

Όπως αναφέρει η «Mitteldeutsche Zeitung», η πόλη Χάλε που βρίσκεται 80 χλμ. από την πόλη που σημειώθηκε η επίθεση αύξησε τα μέτρα ασφαλείας στη δική της χριστουγεννιάτικη αγορά αμέσως, ενώ δόθηκε εντολή τα νοσοκομεία της πόλης να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να υποδεχθούν τους τραυματίες, όπως ενημέρωσε ο Tobias Teschner, επικεφαλής του τμήματος ασφαλείας της Χάλε.

Στην κατάσταση που επικρατεί στο σημείο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπο της πόλης Μάικλ Ρέιφ, ο οποίος έκανε λόγο για «τρομερές εικόνες» σημειώνοντας ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δοθούν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων».

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή διασώστες και ιατρικό προσωπικό για να φροντίσουν τους τραυματίες, που βρίσκονταν στο έδαφος. Μάλιστα για την παροχή των πρώτων βοηθειών στήθηκαν σκηνές.

Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Έριχ Χάσελοφ, πηγαίνει στο σημείο της επίθεσης, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε τον αποτροπιασμό του, ανέφερε ότι «αυτό είναι ένα τρομερό γεγονός, ειδικά τώρα τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα».

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς σχολίασε την επίθεση: «Οι αναφορές από το Μαγδεμβούργο υποδηλώνουν κάτι κακό. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και στο λαό του Μαγδεμβούργου. Οι ευχαριστίες μου πηγαίνουν στους αφοσιωμένους διασώστες σε αυτές τις ώρες αγωνίας».

Ο υποψήφιος Καγκελάριος των Χριστιανοδημοκρατών, Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για δυσάρεστα νέα σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέροντας συγκεκριμένα «οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που φροντίζουν τους τραυματίες επί τόπου».

Η επικεφαλής του AfD Άλις Βάιντελ έγραψε επίσης σε ανάρτηση «οι εικόνες από το Μαγδεμβούργο είναι συγκλονιστικές! Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των νεκρών και τους τραυματίες. Πότε θα τελειώσει αυτή η τρέλα;»

Το προφίλ του δράστη

Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, Ταλέμπ Α., είναι ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός από τη γειτονική πόλη του Μπέρνμπουργκ. Οι έρευνες για τα κίνητρά του συνεχίζονται, με το περιοδικό Der Spiegel να επισημαίνει ότι «σχεδόν αποκλείεται» να είναι ισλαμιστικά.

O Ταλέμπ Α. έφθασε στην Γερμανία το 2006 από τη Σαουδική Αραβία και από το 2016 έχει λάβει καθεστώς ασύλου ως πολιτικός πρόσφυγας. Ήταν μάλιστα εξέχον μέλος της κοινότητας αυτοεξόριστων Σαουδαράβων στη Γερμανία και λειτουργούσε ως σημείο επαφής των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο, κυρίως των γυναικών, ενώ ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αναρτήσεις του τοποθετείτο συχνά εναντίον του Ισλάμ, πολύ πιο εντατικά μάλιστα από τις 11 Νοεμβρίου, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να αισθανόταν καταδιωκόμενος στη Γερμανία, η οποία φοβόταν ότι «εξισλαμίζεται». Σύμφωνα με το δίκτυο RTL, το τελευταίο διάστημα εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική των κρατών του Κόλπου και υποστήριζε την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ήταν θαυμαστής του Ίλον Μασκ, ενστερνιζόταν πολλές θεωρίες συνωμοσίας και δεν ήταν γνωστός στις γερμανικές αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος. Ο 50χρονος Σαουδάραβας εργαζόταν ως γιατρός στο ψυχιατρικό τμήμα κλινικής στο Μπέρνμπουργκ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου.

Η ραδιοτηλεόραση Δυτικής Γερμανίας WDR ανέφερε ότι ο Ταλέμπ Α. αποκήρυξε το Ισλάμ ήδη στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και πριν από οκτώ χρόνια, μέσω επιστολής του, είχε προτείνει στην AfD να δημιουργήσει ακαδημία για πρώην μουσουλμάνους.

Στο Μαγδεμβούργο τις επόμενες ώρες ο Όλαφ Σολτς - Μηνύματα συμπαράστασης στον γερμανικό λαό

Τις επόμενες ώρες αναμένονται στο Μαγδεμβούργο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. Στο μεταξύ, την συμπαράστασή τους στα θύματα και στις οικογένειές τους εξέφρασαν μεταξύ άλλων ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από τον «τρόμο που έζησαν χθες οι επισκέπτες της χριστουγεννιάτικης αγοράς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος έγραψε στο «Χ» ότι επικοινώνησε με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς για να του εκφράσει την συμπαράστασή του και ο αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζ.Ντ. Βανς, ο οποίος έγραψε «τι φρικτή επίθεση τόσο κοντά στα Χριστούγεννα!». Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ εξέφρασε επίσης τη συμπαράσταση του Αντόνιο Γκουτέρες και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σχετικά με το κίνητρο του δράστη, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάζελοφ δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, σημείωσε ωστόσο ότι «λόγω της σφοδρότητας της επίθεσης», πιθανόν την υπόθεση να αναλάβει ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας, κάτι που θα σήμαινε ότι το κίνητρο θεωρείται τρομοκρατικό.

Η Σαουδική Αραβία πάντως εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον γερμανικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων και επιβεβαίωσε την πολιτική της για «αποκήρυξη της βίας».

Το περιοδικό Der Spiegel έκανε λόγο για «μυστηριώδες κίνητρο», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «ένα ισλαμιστικό κίνητρο σχεδόν αποκλείεται».

Πηγή: skai.gr

