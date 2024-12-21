Επίθεση στη Γερμανία: «Είμαστε τρομαγμένοι», λέει Έλληνας καταστηματάρχης στην περιοχή

Τις σοκαριστικές στιγμές που διαδραματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, περιέγραψε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο κάτοικος της περιοχής, Κώστας Βαρδακάρης.

Ο κ. Βαρδακάρης, ο οποίος διατηρεί κατάστημα διακόσια μέτρα από το χριστουγεννιάτικη αγορά, περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε χθες το βράδυ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Όπως είπε ο κ. Βαρδακάρης, σε όλη την πόλη ηχούσαν σειρήνες, ενώ ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την πόλη. «Ήμασταν εκεί, είμαστε τρομαγμένοι. Πανικός που δεν περιγράφεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βαρδακάρης τόνισε ότι μετά την επίθεση στο κατάστημά του βρέθηκαν πανικοβλημένοι αρκετοί επισκέπτες της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Ο ίδιος μάλιστα, επισήμανε ότι είναι παράξενο το πως ο δράστης εξασφάλισε την είσοδό του με το όχημα μέσα στην αγορά με τόση άνεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.