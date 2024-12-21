Στην επίθεση που πραγματοποίησε ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός την Παρασκευή το βράδυ στο Μαγδεμβούργο στη Γερμανία που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η αποτρόπαια επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, προκαλεί τη θλίψη όλων μας. Συλλυπητήρια στον λαό της Γερμανίας και στις οικογένειες των θυμάτων» έγραψε

Η αποτρόπαια επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, προκαλεί τη θλίψη όλων μας. Συλλυπητήρια στον λαό της Γερμανίας και στις οικογένειες των θυμάτων. — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2024

Πηγή: skai.gr

