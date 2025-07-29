Ενας 27χρονος από το Λας Βέγκας, ο Σέιν Ντέβον Ταμούρα (Shane Devon Tamura) έσπειρε τον τρόμο χθες Δευτέρα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, αφού εισέβαλε οπλισμένος σε έναν ουροξύστη γραφείων στο κέντρο της Νέας Υόρκης και σκότωσε 4 άτομα πριν αυτοκτονήσει.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο δράστης οδήγησε από το Λας Βέγκας στη Νέα Υόρκη μέσω του Κολοράντο, διασχίζοντας όλη τη χώρα για να εκπληρώσει τον σκοπό του.

Από τα πυρά του έπεσαν νεκροί δυο άνδρες, μία γυναίκα και ένας αστυνομικός.

Μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν φωτογραφία από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στην οποία διακρίνεται ο 27χρονος με μουστάκι, γένια και γυαλιά ηλίου, καθώς βαδίζει μόνος, με σκουρόχρωμο πανωφόρι, κρατώντας τουφέκι εφόδου M4, με την κάννη στραμμένη στο έδαφος στο δεξί χέρι.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Midtown του Μανχάταν στις 6.28 το απόγευμα της Δευτέρας. Ο ένοπλος μπήκε στον αριθμό 345 της Park Avenue, ένα πελώριο κτίριο 44 ορόφων όπου έχουν μεταξύ άλλων την έδρα τους ο οργανωτικός φορέας του επαγγελματικού πρωταθλήματος αμερικάνικου ποδοσφαίρου (NFL), ο κολοσσός του χρηματοοικονομικού τομέα Blackstone, η KPMG η Deutsche Bank και το Γενικό Προξενείο της Ιρλανδίας.

Ο δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε νεκρός στον 33ο όροφο, αφού άνοιξε πυρ στο λόμπι και στο ασανσέρ.

Ο Ταμούρα είχε άδεια οπλοφορίας στην πολιτεία της Νεβάδα.

Τα κίνητρα του δράστη εξακολουθούν να διερευνώνται, ανέφερε η αστυνομία, τονίζοντας ωστόσο ότι έχει «καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας».

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητό του, η αστυνομία βρήκε ένα γεμάτο περίστροφο, την θήκη από το τουφέκι, πυρομαχικά, γεμιστήρες, ένα σακίδιο πλάτης και συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Ωστόσο, δεν βρέθηκαν εκρηκτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα social media, ο δράστης φώναζε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» (Free Palestine) ενώ πυροβολούσε τους πολίτες.

Το σημείο της επίθεσης είναι μια περιοχή όχι μακριά από το Central Park, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε γύρω από τον ουρανοξύστη, ενώ ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το σημείο, σε σκηνές που θύμιζαν χολιγουντιανή ταινία δράσης.

Με τα όπλα σε κυκλοφορία να είναι περισσότερα από τους κατοίκους τους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας από σφαίρες απ’ οποιαδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος.

Η οπλοκατοχή και οι θάνατοι από ένοπλες επιθέσεις αποτελούν μάστιγα στις ΗΠΑ. Το δικαίωμα των πολιτών της χώρας να κατέχουν όπλα κατοχυρώνει η δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Το 2024, πάνω από 16.000 άνθρωποι –χωρίς να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες– σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive.

Τον Δεκέμβριο, ο Μπράιαν Τόμσον, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας ασφάλισης υγείας των ΗΠΑ, της UnitedHealthcare, δολοφονήθηκε στην ίδια περιοχή, στο Midtown του Μανχάταν, στη μέση του δρόμου από τον Λουίτζι Μαντζιόνι, έναν νεαρό μηχανικό πληροφορικής. Τον Απρίλιο, δήλωσε αθώος όταν του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και εκ προμελέτης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

