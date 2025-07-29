Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης κατηγόρησαν τον σταρτό της Καμπότζης ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν, παρότι τυπικά τέθηκε σε ισχύ στις 00:00 (τοπική ώρα· χθες Δευτέρα στις 20:00 ώρα Ελλάδας).

«Μετά την κήρυξη της κατάπαυσης του πυρός, αναφέρθηκαν επεισόδια στην περιοχή Φου Μακούα, που προκλήθηκαν από την καμποτζιανή πλευρά, οδηγώντας σε ανταλλαγή πυρών, που συνεχιζόταν ως το πρωί», ανέφερε ο Ριτσά Σουκσουουανόν, αναπληρωτής εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού.

Επιπλέον, «σημειώθηκαν συγκρούσεις στην περιοχή Σαμ Τατ, που συνεχίζονταν ως τις 05:30 (τοπική ώρα· 01:30 ώρα Ελλάδας)», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον 33 στρατιώτες και άμαχοι έχουν σκοτωθεί, ενώ χιλιάδες Ταϊλανδοί και Καμποτζιανοί έχουν εκτοπιστεί από τις περιοχές τους από την έναρξη των συγκρούσεων στις 24 Ιουλίου, ενώ οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνταν για το ποιος ξεκίνησε τη μεταξύ τους σύγκρουση.

Η Ταϊλάνδη ισχυριζόταν ότι οι μάχες ξεκίνησαν όταν ο στρατός της Καμπότζης έστειλε drones για να παρακολουθήσουν τις ταϊλανδέζικες δυνάμεις κοντά στα σύνορα. Η Καμπότζη από τη μεριά της ανέφερε ότι οι Ταϊλανδοί στρατιώτες παραβίασαν μια προηγούμενη συμφωνία προχωρώντας προς έναν ναό των Χμερ-Ινδουιστών.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών μετράει πάνω από έναν αιώνα, όταν τα σύνορα των δύο χωρών ορίστηκαν μετά τη γαλλική κατοχή της Καμπότζης.

Πηγή: skai.gr

