Ο Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο στον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία - Θα υποκύψει το Κρεμλίνο;

Κρίνοντας από τις τελευταίες δηλώσεις του, η απώλεια υπομονής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Κρεμλίνο φαίνεται να ενισχύεται. Μιλώντας από το γκολφ θέρετρο του στο Turnberry της Σκωτίας, μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ απροσδόκητα μείωσε την προθεσμία των 50 ημερών που είχε θέσει πριν από δύο εβδομάδες στη Μόσχα, για να έρθει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία ή διαφορετικά να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες σκληρές οικονομικές κυρώσεις.

«Ναι, θα ορίσω μια νέα προθεσμία περίπου 10 ή 12 ημερών από σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε. Θέλω να είμαι γενναιόδωρος, αλλά απλά δεν βλέπουμε καμία πρόοδο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως σημειώνει όμως το CNN, δεν είναι σαφές γιατί, σε αυτή την περίπτωση, ο Τραμπ αποφάσισε να περιμένει ακόμη 10 έως 12 ημέρες πριν υλοποιήσει την απειλή του να επιβάλει υψηλούς δασμούς στη Ρωσία και αυστηρές δευτερεύουσες κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Αλλά η δήλωση αυτή αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι η απρόβλεπτη ρητορική του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία για μήνες ταλαντευόταν μεταξύ της κατηγορίας του Κιέβου και της Μόσχας για την αιματοχυσία, φαίνεται τώρα να έχει υιοθετήσει έναν πιο σταθερό τόνο και είναι γενικά επικριτικός απέναντι στο Κρεμλίνο και τη συμπεριφορά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Νομίζαμε ότι το είχαμε διευθετήσει πολλές φορές, και μετά ο Πρόεδρος Πούτιν βγαίνει και αρχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες σε κάποια πόλη όπως το Κίεβο και σκοτώνει πολλούς ανθρώπους σε ένα γηροκομείο ή κάπου αλλού», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απειλή του για δασμούς και κυρώσεις, και μένει να φανεί αν το Κρεμλίνο θα υποκύψει. «Με βάση την κοινή λογική, θα περίμενε κανείς ότι θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία. Υποθέτω ότι θα το μάθουμε», είπε ο Τραμπ.

Αλλά μετά από χρόνια επίμονης άρνησης να συμβιβαστεί, η κατάσταση δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει δραματικά. Το Κρεμλίνο έχει αποκλείσει συστηματικά το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία έως ότου επιτύχει τους μαξιμαλιστικούς στόχους του. Αυτοί περιλαμβάνουν την απόκτηση ελέγχου επί τεράστιων εκτάσεων του προσαρτημένου ουκρανικού εδάφους που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί και την επιβολή αυστηρών στρατιωτικών και εξωτερικών πολιτικών περιορισμών στη μεταπολεμική Ουκρανία, οι οποίοι θα υποτάσσουν ουσιαστικά το Κίεβο στη βούληση της Μόσχας.

Είναι απίθανο οποιαδήποτε απειλή για επιπλέον κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που είναι ήδη μία από τις χώρες με τις περισσότερες κυρώσεις στον κόσμο, να αποτρέψει το Κρεμλίνο, το οποίο φαίνεται αποφασισμένο να επιτύχει τους στόχους του με κάθε κόστος.

Το να επαναλαμβάνει απλώς αυτή την απειλή για μερικές εβδομάδες, όπως έκανε τώρα ο Τραμπ, είναι πιθανό να έχει πολύ μικρή επίδραση στους σκληροπυρηνικούς υπολογισμούς του Κρεμλίνου, ειδικά δεδομένου ότι οι κυρώσεις που απειλεί ο Τραμπ θεωρούνται ευρέως στη Ρωσία ως αδύναμες ή αδύνατες να εφαρμοστούν.

Οι απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών 100% στις ρωσικές εξαγωγές, για παράδειγμα, θεωρούνται ουσιαστικά άνευ σημασίας σε μια χώρα που πραγματοποιεί ετήσιες εμπορικές συναλλαγές με τις ΗΠΑ αξίας μόλις μερικών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πιθανώς πιο σημαντική είναι η απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς αυτού του εμπορεύματος είναι, φυσικά, η Ινδία και η Κίνα. Η Τουρκία είναι επίσης σημαντικός πελάτης, όπως και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μόσχα υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ότι ακόμη και ο Τραμπ θα οδηγήσει τις ΗΠΑ σε έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο για το ουκρανικό.

Και ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που οι Κινέζοι, οι Ινδοί και οι Τούρκοι συμφωνούσαν να συμμορφωθούν και να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η διαταραχή στις αγορές από την απώλεια των ρωσικών προμηθειών θα ήταν σημαντική. Θα προκαλούσε ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αυξάνοντας τον παγκόσμιο πληθωρισμό και ακόμη και τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ.

Ακόμη και πριν από τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, οι εσωτερικοί κύκλοι του Κρεμλίνου χλεύαζαν δημοσίως τα τελεσίγραφα του Τραμπ. «Πενήντα ημέρες! Παλιά ήταν 24 ώρες ή 100 ημέρες. Τα έχουμε περάσει όλα αυτά», είπε με ειρωνεία ο βετεράνος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, νωρίτερα αυτό το μήνα.

Τώρα, το τελευταίο τελεσίγραφο των 10 έως 12 ημερών προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο χλευασμό. «Η πραγματική απάντηση της Ρωσίας στο τελεσίγραφο του Τραμπ θα είναι η ίδια με αυτή που έχει δώσει τα τελευταία 500 χρόνια σε όλα τα τελεσίγραφα», έγραψε ο Σεργκέι Μάρκοφ, ένας Ρώσος πολιτικός αναλυτής, στο Telegram.

Πηγή: skai.gr

