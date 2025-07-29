Πρωτοσέλιδο σε όλα τα διεθνή μέσα είναι σήμερα η επίθεση ενός 27χρονου Αμερικανού με τουφέκι σε ουρανοξύστη γραφείων στην καρδιά της Νέας Υόρκης, με 3 πολίτες και έναν αστυνομικό νεκρούς και τον δράστη, ο οποίος τελικά αυτοκτόνησε.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον αριθμό 345 της Park Avenue, ένα πελώριο κτίριο 44 ορόφων όπου έχουν μεταξύ άλλων την έδρα τους ο οργανωτικός φορέας του επαγγελματικού πρωταθλήματος αμερικάνικου ποδοσφαίρου (NFL), ο κολοσσός του χρηματοοικονομικού τομέα Blackstone, η KPMG η Deutsche Bank και το Γενικό Προξενείο της Ιρλανδίας.

Φωτογραφίες που διέρρευσαν στα social media και τα αμερικανικά ΜΜΕ δείχνουν εργαζόμενους της Blackstone να οχυρώνονται μέσα στο γραφείο τους για να γλιτώσουν από τον ένοπλο.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ότι έπιπλα έχουν για να φράξουν την πόρτα, από καναπέδες και ντουλάπες, μέχρι γραφεία και καρέκλες.

Σε πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης διακρίνεται ο 27χρονος Σέιν Ντέβον Ταμούρα (Shane Devon Tamura), με μουστάκι, γένια και γυαλιά ηλίου να περπατά στο πεζοδρόμιο έξω από τον ουρανοξύστη και να κατευθύνεται προς την είσοδο, κρατώντας ένα τουφέκι εφόδου, με την κάννη στραμμένη στο έδαφος στο δεξί χέρι.

«Ήμουν μέσα στο κτίριο, πήγαινε από τον έναν όροφο στον άλλο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία γυναίκα, αυτόπτης μάρτυρας.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο δράστης οδήγησε από το Λας Βέγκας στη Νέα Υόρκη μέσω του Κολοράντο, διασχίζοντας όλη τη χώρα για να εκπληρώσει τον σκοπό του.

Τα κίνητρα της επίθεσης εξακολουθούν να διερευνώνται, ανέφερε η αστυνομία, τονίζοντας ωστόσο ότι έχει «καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.