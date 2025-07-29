Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ενός αστυνομικού της Νέας Υόρκης και του δράστη, έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά στο Μανχάταν χθες Δευτέρα, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του CNN.

Ο δράστης, που σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ήταν 27 ετών, κάτοικος Λας Βέγκας, πιστεύεται πως αυτοκτόνησε, σύμφωνα με πηγές στην αστυνομία.

Η επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις ανακοίνωσε χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) μέσω X ότι «εξουδετερώθηκε» ο δράστης επίθεσης με πυροβόλο όπλο, στην καρδιά του Μανχάταν, στο κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης.

«Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ο μοναδικός δράστης της επίθεσης με πυροβόλο όπλο έχει εξουδετερωθεί», διαβεβαίωσε η κυρία Τις. Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Midtown του Μανχάταν στις 6.28 το απόγευμα της Δευτέρας, έξω από το κτίριο 345 Park Avenue, όπου στεγάζονται μια σειρά από χρηματοπιστωτικές εταιρείες, όπως οι Blackstone, KPMG και Deutsche Bank, μαζί με τα κεντρικά γραφεία του NFL και το Γενικό Προξενείο της Ιρλανδίας.

Το κτίριο περικυκλώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις. Ο δράστης ήταν οπλισμένος με μακρύκαννο τουφέκι και εθεάθη να εισέρχεται στο κτίριο. Η εφημερίδα New York Post, επικαλούμενη ανώνυμες αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι ένας ένοπλος που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και έφερε ένα τουφέκι τύπου AR άνοιξε πυρ μέσα στον ουρανοξύστη, τραυματίζοντας θανάσιμα έναν αστυνομικό και τρεις περαστικούς.

Ο ύποπτος

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτήσεις ανέφεραν ότι ο δράστης φώναζε «Free Palestine» και τελικά αυτοκτόνησε, ενώ βίντεο έδειχναν τη σύλληψη μιας γυναίκας.

BREAKING: THE SHOOTER IS DEAD



The Shooting was at 345 Park Avenue, Blackstone headquarters in Midtown Manhattan.



An armed shooter with an AR-15 and wearing a bulletproof vest injures a police officer and a civilian in the lobby.



Reports of a suspect shouting "Free Palestine." https://t.co/Fbly8hZq6O pic.twitter.com/3a4RVev4H8 — Khalissee (@Kahlissee) July 28, 2025

🚨BREAKING: Footage from the ground floor in Manhattan following the recent shooting. A witness says "He keeps saying 'Free Palestine! He's got his face covered up in the Palestine stuff! They got him!' The witness also says that he was with a white lady.pic.twitter.com/6JmVQHxKt6 — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) July 28, 2025

Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή υπήρξε ισχυρή αστυνομική παρουσία. Αρκετά μέλη της αστυνομικής δύναμης ήταν εφοδιασμένα με αλεξίσφαιρα γιλέκα, ισχυρά τουφέκια εφόδου και drones. Δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα απέκλεισαν την Park Avenue, από την 52η έως και την 54η οδό, ενώ ελικόπτερο της αστυνομίας παρέμεινε σταθερά σε θέση επάνω από την περιοχή στην ακριβή συνοικία, με φόντο τους ουρανοξύστες της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

BREAKING - An NYPD officer has been shot, and multiple others are being fired upon by a “Middle Eastern man” wearing a bulletproof vest inside a Midtown Manhattan tower. pic.twitter.com/XaVplLc03F — Right Angle News Network (@Rightanglenews) July 28, 2025

🚨 BREAKING: An NYPD officer has DlED after being SH0T by a gunman in Manhattan, per NYPost



There are at least six other victims in unknown conditions.



Pray for the victims and their families 🙏🏻pic.twitter.com/ZXTWvauwsi — Nick Sortor (@nicksortor) July 29, 2025

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον δράστη στο Μίντταουν», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ενώ οι Αρχές ζήτησαν οι πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την East 52nd Street, μεταξύ των λεωφόρων Park Avenue και Lexington Avenue, λόγω της συνεχιζόμενης αστυνομικής επιχείρησης.

Σε νέα του ανάρτηση ο Έρικ Άνταμς –άλλοτε επικεφαλής της αστυνομίας και ο ίδιος– επιβεβαίωσε με βίντεο που μεταφόρτωσε στο X ότι «εξουδετερώθηκε» ο δράστης της επίθεσης.

I have been on scene at the shooting in Midtown, and we can report the shooter is neutralized.



The NYPD are now searching 345 Park Avenue carefully. If you are in the building, please stay where you are.



People have been shot and injured, and I will soon be going to the… pic.twitter.com/FYcOfuMxg6 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 29, 2025

