Επιδρομή της Ουκρανίας με drones σκοτώνει έναν άνθρωπο στη Ρωσία και προκαλεί πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό

Επιδρομές με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης της Ουρανίας στην περιφέρεια Ραστόφ της Ρωσίας είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθεί πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram.

How it started Vs How it's going

July 29, 2025

Στην πόλη Σαλσκ, drone έπληξε όχημα σκοτώνοντας τον οδηγό του, διευκρίνισε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Σλιούσαρ.

Πυρκαγιά προκλήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της ίδιας πόλης, πρόσθεσε ο κ. Σλιούσαρ, διαβεβαιώνοντας πως δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός εκεί.

Πηγή: skai.gr

