Επιδρομή της Ουκρανίας με drones σκοτώνει έναν άνθρωπο στη Ρωσία και προκαλεί πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό

Επιδρομές με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης της Ουρανίας στην περιφέρεια Ραστόφ της Ρωσίας είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθεί πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram.
How it started Vs How it's going
Salsk rail hub it's FAFO time pic.twitter.com/4Cvz0iw6Oq— The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (@mouw5284) July 29, 2025
Στην πόλη Σαλσκ, drone έπληξε όχημα σκοτώνοντας τον οδηγό του, διευκρίνισε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Σλιούσαρ.
Πυρκαγιά προκλήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της ίδιας πόλης, πρόσθεσε ο κ. Σλιούσαρ, διαβεβαιώνοντας πως δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός εκεί.
Salsk, Rostov region, there are explosions pic.twitter.com/f0xGuFJC2c— Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 29, 2025
- Κολομβία: Ένοχος ο πρώην πρόεδρος Ουρίμπε για επηρεασμό μαρτύρων - Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν τους «ριζοσπαστικούς» δικαστές
- Χάος στο Πεκίνο: Τουλάχιστον 30 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις - 80.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν (Βίντεο)
- Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος ακτιβιστής σκοτώνεται από ισραηλινούς εποίκους
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.