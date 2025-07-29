Λογαριασμός
Επιδρομή της Ουκρανίας με drones σκοτώνει έναν άνθρωπο στη Ρωσία και προκαλεί πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό

Στην πόλη Σαλσκ, drone έπληξε όχημα σκοτώνοντας τον οδηγό του, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram

Ρωσία

Επιδρομές με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης της Ουρανίας στην περιφέρεια Ραστόφ της Ρωσίας είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθεί πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram.

Στην πόλη Σαλσκ, drone έπληξε όχημα σκοτώνοντας τον οδηγό του, διευκρίνισε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Σλιούσαρ.

Πυρκαγιά προκλήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της ίδιας πόλης, πρόσθεσε ο κ. Σλιούσαρ, διαβεβαιώνοντας πως δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός εκεί.

