ΟΛΠ Α.Ε.: Παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Η ΟΛΠ Α.Ε. παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2023 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους της Εταιρείας με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης κ. Jin Hui, και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήσεις σε σχέση με την πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του λιμένος.

Η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της, αναφορικά με τα έσοδα και την κερδοφορία. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 219,8 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση ποσού € 25,2 εκατ. ή ποσοστό 12,9%, σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2022 (€ 194,6 εκατ.). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €96,2 εκατ. έναντι €74,7 εκατ. της χρήσης 2022, σημειώνοντας αύξηση 28,8%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €66,8 εκατ. αυξημένα κατά 26,3% σε σχέση με τα €52,9 εκατ. της χρήσης του 2022. Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €1,34 αυξημένο κατά 29% σε σχέση με το 2022 όπου ήταν €1,04. Επισημαίνεται παράλληλα, ότι οι υψηλές επιδόσεις της εταιρείας δεν καταγράφονται μόνο συνολικά, αλλά σημειώνονται και σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες του λιμένα, την κρουαζιέρα, την ακτοπλοΐα, τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων και τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Η Εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει με απόλυτη συνέπεια τον σχεδιασμό για το λιμάνι του Πειραιά, υλοποιώντας τα έργα και τις απαραίτητες επενδύσεις που το εκσυγχρονίζουν και το καθιστούν διαχρονικά πλέον ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης στο οποίο παρέχονται υψηλές υπηρεσίες για το σύνολο των λιμενικών δραστηριοτήτων.

Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Λιμένα Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα λιμάνια στην Ευρώπη από πλευράς λιμενικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα logistics και υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης. Κύριος μέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε. με ποσοστό 67% είναι η COSCO Shipping, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.

Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάληπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και με στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα των λιμενικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της χώρας και κυρίως ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανήκει στο δίκτυο “ECO PORTS”, κατέχει πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, βρίσκεται στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας το 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://olp.gr



Πηγή: skai.gr

