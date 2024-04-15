Το φορτηγό πλοίο MSC Aries, με πορτογαλική σημαία, κατασχέθηκε από το Ιράν στις 13 Απριλίου για «παραβίαση της ναυτιλιακής νομοθεσίας», ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πλοίο συνδέεται με το Ισραήλ».



Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατέλαβαν το φορτηγό στα Στενά του Ορμούζ λίγες μέρες αφότου η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να αντεπιτεθεί για ένα ύποπτο ισραηλινό χτύπημα στην πρεσβεία του στη Δαμασκό την 1η Απριλίου. Το Ιράν είχε πει ότι θα μπορούσε να κλείσει τη, ζωτικής σημασίας, ναυτιλιακή διαδρομή.

Iran forces 🔥🇮🇷



Targeted and completely seized an Israeli ship near the strait of Hormuz.



MSC Aries is now being towed to Iranian waters. pic.twitter.com/U8PvWSACnp April 13, 2024



«Το Ιράν προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές ναυτιλιακό περιβάλλον στα στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο. Το σκάφος εκτράπηκε στα χωρικά ύδατα του Ιράν ως αποτέλεσμα της παραβίασης της ναυτιλιακής νομοθεσίας και της μη απάντησης στις κλήσεις των ιρανικών αρχών», δήλωσε ο εκπρόσωπος Νασέρ Καναανί.



Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA του Ιράν μετέδωσε ότι ένα ελικόπτερο των Φρουρών επιβιβάστηκε στο MSC Aries και κατόπιν μεταφέρθηκε στα ιρανικά ύδατα.



Η ναυτιλιακή εταιρεία MSC, η οποία εκμεταλλεύεται το Aries, επιβεβαίωσε ότι το Ιράν κατέλαβε το πλοίο, και είπε ότι συνεργάζεται «με τις αρμόδιες αρχές» για την ασφαλή επιστροφή του και την ευημερία του 25μελούς πληρώματος του.



Η MSC μισθώνει το Aries από την Gortal Shipping, θυγατρική της Zodiac Maritime, ανέφερε η Zodiac σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι η MSC είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες του σκάφους. Η Zodiac ανήκει εν μέρει στον Ισραηλινό επιχειρηματία Eyal Ofer.



Πηγή: skai.gr

