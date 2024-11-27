Της Αθηνάς Παπακώστα

Κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ, έπειτα από έναν χρόνο μαχών συμφώνησαν σε εκεχειρία. Κατά τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το Ισραήλ δεν θα διστάσει να επιτεθεί, εάν η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτικής οργάνωση σπάσει οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δεν προέβη σε κάποια ανακοίνωση, έπειτα από το διάγγελμα Νετανιάχου κι έως και τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα.

Η κατάπαυση του πυρός ξεκίνησε, όπως είχε συμφωνηθεί, στις 4 το πρωί. Από σήμερα και για τις επόμενες 60 ημέρες οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και οι μαχητές της Χεζμπολάχ θα πρέπει να απομακρυνθούν προοδευτικά από τα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, ώστε οι εκτοπισμένοι άμαχοι να επιστρέψουν στις εστίες τους. Στην περιοχή θα αναπτυχθούν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις και οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την πλήρη υποστήριξη της Γαλλίας και των συμμάχων, θα συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για να διασφαλίσουν ότι αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί «πλήρως και αποτελεσματικά», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν και επανέλαβε με τη σειρά του ότι «εάν η Χεζμπολάχ ή οποιοσδήποτε άλλος παραβιάσει τη συμφωνία και αποτελέσει άμεση απειλή για το Ισραήλ, τότε το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Η Χεζμπολάχ υπήρξε για πολύ καιρό η πρώτη γραμμή άμυνας του Ιράν. Ωστόσο, σήμερα, έπειτα από σχεδόν 14 μήνες μαχών αλλά και την εισβολή των IDF στην επικράτεια του Λιβάνου η σιιτική οργάνωση που υποστηρίζει η Τεχεράνη έχει σχεδόν πια αποδεκατιστεί με τις ισορροπίες πολέμου ανάμεσα στα δύο μέρη να… γέρνουν υπέρ της ισραηλινής πλευράς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο διάγγελμα του υπερασπίστηκε τη συμφωνία, καθώς υπογράμμισε ότι πλέον οι IDF θα μπορούν «να εστιάσουν στην απειλή του Ιράν».

Επίσης, ως λόγο για τον οποίο αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για κατάπαυση του πυρός παρουσίασε την ανάγκη να υπάρξει «ανανέωση» στα στρατεύματά του Ισραήλ, τα οποία θα πρέπει να επανεξοπλιστούν. Όπως είπε, «δεν είναι μυστικό» ότι υπήρξαν «μεγάλες καθυστερήσεις» στην προμήθεια όπλων.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η απομόνωση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας , ενώ οι ειδικοί σε θέματα πολέμου, εδώ και καιρό, γνώριζαν πως το Ισραήλ δεν θα αντέξει να διεξάγει δύο πολέμους σε δύο μέτωπα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η Χαμάς υπολόγιζε ότι η Χεζμπολάχ θα πολεμούσε στο πλευρό της. Με τη Χεζμπολάχ όμως πια στο περιθώριο, η Χαμάς έχει απομείνει μόνη της» είπε έχοντας σημειώσει, νωρίτερα, ότι «αλλάζουμε την όψη της Μέσης Ανατολής».

Την ίδια στιγμή, από τον Λευκό Οίκο, ο Τζο Μπάιντεν, επεσήμανε σχετικά ότι η Ουάσινγκτον συνεργάζεται με την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Κατάρ για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Η εκεχειρία, όμως, στον Λίβανο προέκυψε έπειτα από τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, καλωσόρισε την επίτευξη εκεχειρίας, χαρακτηρίζοντάς τη ως ένα «θεμελιώδες βήμα προς την αποκατάσταση της ηρεμίας και της σταθερότητας» στον Λίβανο και κάλεσε το Ισραήλ «να συμμορφωθεί πλήρως» με τους όρους αυτής και να σεβαστεί το ψήφισμα του ΟΗΕ 1701 για το τέλος του προηγούμενου πολέμου, το 2006, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Για το Ισραήλ, όμως, και σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «η διάρκεια εκεχειρίας στον Λίβανο θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις» - παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί για να είναι μόνιμη η παύση των εχθροπραξιών». Κανείς δεν γνωρίζει όμως αυτή η παύση θα τηρηθεί και μάλιστα για πόσο καιρό.

