Μιλώντας από τον Rose Garden του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι έχει «καλά νέα» και «είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει» ότι αφού μίλησε με τους πρωθυπουργούς του Ισραήλ και του Λιβάνου, αποδέχθηκαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, το Ισραήλ δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, ούτε ο Λίβανος επεδίωξε αυτόν τον πόλεμο, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες», λέει. Ανέφερε ότι κατεύθυνε οικονομικούς και στρατιωτικούς πόρους για να εισρεύσουν στην περιοχή, «και να υπερασπιστεί το Ισραήλ και να αποτρέψει τον κοινό μας εχθρό σε μια κρίσιμη στιγμή».

Η πιο θανατηφόρα σύγκρουση Χεζμπολάχ-Ισραήλ εδώ και δεκαετίες

Από την έναρξη του πολέμου, περισσότεροι από 70.000 Ισραηλινοί αναγκάστηκαν να ζήσουν ως πρόσφυγες, δήλωσε ο Μπάιντεν, καθώς βλέπουν τις γειτονιές τους να «καταστρέφονται». Προσθέτει ότι πάνω από 300.000 Λιβανέζοι έχουν, επίσης, αναγκαστεί να γίνουν πρόσφυγες.

«Αυτή ήταν η πιο θανατηφόρα σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ εδώ και δεκαετίες».«Όταν η συμφωνία τεθεί σε ισχύ», πρόσθεσε, ο Μπάιντεν «οι μάχες θα τελειώσουν. Πρόκειται για ένα σχέδιο για οριστική παύση των εχθροπραξιών».

Επανέλαβε ότι οι άμαχοι και στις δύο πλευρές θα μπορούν σύντομα να επιστρέψουν με ασφάλεια στις γειτονιές τους.

Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Οι ΗΠΑ, με τη Γαλλία και τους συμμάχους, έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για να διασφαλίσουν ότι θα εφαρμοστεί σε όλο της το εύρος η συμφωνία, είπε.Τόνισε ότι δεν θα εμπλακούν αμερικανικά στρατεύματα.

Σχετικά με τη Γάζα, είπε ότι οι άνθρωποι εκεί αξίζουν επίσης να σταματήσουν οι μάχες. «Οι άνθρωποι της Γάζας έχουν περάσει από κόλαση. Ο κόσμος τους έχει καταρρεύσει». Ο Μπάιντεν είπε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να πιέζει για κατάπαυση του πυρός και στη Γάζα.

Δηλώνει ότι τις επόμενες 60 ημέρες το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά τις υπόλοιπες δυνάμεις του. Οι άμαχοι και στις δύο πλευρές θα μπορούν σύντομα να επιστρέψουν με ασφάλεια στις συνοικίες τους και να αρχίσουν να ξαναχτίζουν τις ζωές τους, λέει ο Μπάιντεν. Προσθέτει ότι εάν η Χεζμπολάχ παραβεί τη συμφωνία, το Ισραήλ έχει δικαίωμα αυτοάμυνας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Ο λαός της Γάζας αξίζει ένα τέλος στις μάχες»

Ο Μπάιντεν λέει ότι ο λαός της Γάζας «αξίζει ένα τέλος στις μάχες και τον εκτοπισμό».«Οι άνθρωποι της Γάζας έχουν βιώσει μια κόλαση» και έχουν υποφέρει «πάρα πολύ», λέει ο Μπάιντεν.

Η Χαμάς έχει μια επιλογή, προσθέτει. Η «μόνη διέξοδος» τους είναι να απελευθερώσουν τους ομήρους που ελήφθησαν από το Ισραήλ πέρυσι και να τερματίσουν τις μάχες, κάτι που θα επέτρεπε την παροχή βοήθειας. Επεσήμανε ότι τις επόμενες ημέρες οι ΗΠΑ θα κάνουν άλλη μια προσπάθεια για να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

«Είμαστε πιο κοντά στο όραμα της ειρήνης»

Αυτό τους φέρνει πιο κοντά στο όραμα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, λέει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να κάνουν «ιστορικές συμφωνίες» για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ.

«Πιστεύω ότι αυτή η ατζέντα παραμένει δυνατή», λέει ο πρόεδρος και προσθέτει ότι θα περάσει τις υπόλοιπες μέρες στην εξουσία δουλεύοντας «ακούραστα» προς αυτό.

Ο Μπάιντεν καταλήγει δηλώνοντας ότι η σημερινή ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την επίτευξη ειρήνης και ευημερίας στη Μέση Ανατολή. Χαιρετίζει την απόφαση που έλαβαν οι ηγέτες του Λιβάνου και του Ισραήλ να τερματίσουν τη βία. «Μας υπενθυμίζει ότι η ειρήνη είναι δυνατή», λέει.

Τηλεφωνική συνομιλία Νετανιάχου-Μπάιντεν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Μπάιντεν με τον Νετανιάχου. Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού:

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας, σήμερα το απόγευμα (Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024), ενέκρινε με ψήφους 10-1 την πρόταση των ΗΠΑ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο.

Το Ισραήλ εκτιμά τη συνεισφορά των ΗΠΑ στη διαδικασία και διατηρεί το δικαίωμά του να δράσει κατά οποιασδήποτε απειλής για την ασφάλειά του.

Ο Πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σήμερα το απόγευμα μίλησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και τον ευχαρίστησε για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο και για την κατανόηση ότι το Ισραήλ διατηρεί την ελευθερία δράσης για την εφαρμογή της».

