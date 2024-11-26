Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την κατάπαυση πυρός Ισραήλ και Χεζμπολάχ

«Πολύ ενθαρρυντικά νέα» οι ειδήσεις για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, πρώτα και κύρια για τον Λιβανέζικο και Ισραηλινό λαό που επλήγησαν από τις μάχες. σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Αναφέρει ότι ο Λίβανος θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει την εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα χάρη στη μειωμένη επιρροή της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μια ανακούφιση στην καταστροφική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επαινώντας ταυτόχρονα τη Γαλλία και τις ΗΠΑ για τη μεσολάβησή τους.

«Είναι πλέον κρίσιμο να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, για να εγγυηθεί την ασφάλεια τόσο των πολιτών του Λιβάνου όσο και του Ισραήλ, καθώς και την επιστροφή των εκτοπισμένων» σημειώνει ο Ζοζέπ Μπορέλ και επανέλαβε την «έκκληση» προς τους ηγέτες του Λιβάνου να αναλάβουν την πολιτική τους ευθύνη εκλέγοντας πρόεδρο.

«Οι Λιβανέζοι έχουν το δικαίωμα να ανακτήσουν την πλήρη κυριαρχία στα θέματα της χώρας, χωρίς εξωτερική παρέμβαση» καταλήγει ο ύπατος εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

