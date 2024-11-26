Επεισόδια στο Μιλάνο μετά από θάνατο 19χρονου σε αστυνομική καταδίωξη

Ένταση και συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σημειώθηκαν κατ΄επανάληψη, το τελευταίο 48ωρο, στην περιοχή Κορβέτο του Μιλάνου. Περίπου 100 διαδηλωτές πέταξαν καπνογόνα και μολότοφ, ενώ η αστυνομία απάντησε με ρίψη δακρυγόνων.

Πρόκειται για περιοχή στην οποία ζουν πολλοί μετανάστες και παιδιά με ξένους γονείς, που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ιταλία. Σχολιαστές, κάνουν λόγο για ιταλική «μπανλιέ», στην οποία τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και εγκληματικότητας μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικό μείγμα.

Αιτία της έντασης των τελευταίων ωρών, ο θάνατος του 19χρονου Αιγύπτιου Ράμι Ελγκάμλ, ο οποίος ήταν συνεπιβάτης σε μηχανάκι που οδηγούσε ένας 22χρονος. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε ενώ αυτοκίνητο των καραμπινιέρων προσπαθούσε να φτάσει το μηχανάκι και να πραγματοποιήσει έλεγχο. Την ώρα που και τα δυο μέσα είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, ο 22χρονος έχασε τον έλεγχο και το μηχανάκι προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοίχο.

Χθες βράδυ, διαδηλωτές προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε λεωφορείο, σταθμευμένα αυτοκίνητα και έκαψαν κάδους απορριμμάτων. Ένας νέος 21 ετών, με καταγωγή από το Μαυροβούνιο, συνελήφθη από την αστυνομία. Ορισμένοι διαδηλωτές σήκωσαν πανό που έγραφε «θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια για τον θάνατο του Ράμι».

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η νεκροψία του νέου που έχασε την ζωή του στην περιοχή Κορβέτο πρόκειται να γίνει την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

