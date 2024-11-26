Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε σήμερα τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου να επισημαίνει ότι είναι έτοιμος να την εφαρμόσει. Ωστόσο, ο Νετανιάχου απείλησε ότι αν η Χεζμπολάχ παραβιάσει τη συμφωνία, το Ισραήλ θα απαντήσει «δυναμικά». Επιπλέον, αναφέρθηκε στους τρεις λόγους που αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας πως ένας από αυτούς είναι ότι «τώρα μπορούμε να επικεντρωθούμε στην ιρανική απειλή». Όπως ανέφερε η ισραηλινή πλευρά, η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από τις 10 αύριο (Τετάρτη) το πρωί.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε το τηλεοπτικό του διάγγελμα απευθυνόμενος στους κατοίκους του Βορρά, λέγοντας ότι είναι υπερήφανος για την επιμονή και την ανθεκτικότητά τους.

«Όλοι οι πολίτες του Βορρά θα επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους», υποστήριξε επισημαίνοντας πως το Ισραήλ θα «εγγυηθεί» ότι η Γάζα δε θα αποτελεί πλέον «απειλή».

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε επίσης τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις για τη γενναιότητά τους και για όλα τους τα επιτεύγματα. «Ολόκληρος ο κόσμος νιώθει δέος», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η δράση του αντανακλά τη δύναμη του Ισραήλ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε δεσμευτεί να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα» υπογράμμισε λέγοντας πως «ο πόλεμος δε θα τελειώσει μέχρι να επιτύχουμε όλους (τους στόχους μας)».

Αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ είπε «δεν είναι πλέον η ίδια» και ότι το Ισραήλ έχει απωθήσει την ομάδα «δεκαετίες πίσω». Υποστήριξε ότι ο Χασάν Νασράλα, «το κεφάλι του φιδιού», σκοτώθηκε όπως και «όλοι οι ηγέτες» της Χεζμπολάχ.

«Καταστρέψαμε τις περισσότερες ρουκέτες και τους πυραύλους. Έχουμε σκοτώσει χιλιάδες τρομοκράτες και καταστρέψαμε την υπόγεια και τρομοκρατική υποδομή τους κοντά στα σύνορά μας» τόνισε.

Υπογράμμισε δε ότι όλα αυτά «ακούγονταν σαν επιστημονική φαντασία» μόλις πριν από τρεις μήνες, αλλά «τα καταφέραμε».

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι είναι «αποφασισμένος» να κρατήσει ζωντανούς και ασφαλείς τους στρατιώτες του Ισραήλ.

«Γι' αυτό απόψε, θα φέρω ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου ένα σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο».

Σχετικά με τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι «εξαρτάται από το τι συμβαίνει στον Λίβανο» και επισήμανε ότι το Ισραήλ θα αντιδράσει «δυναμικά» εάν η Χεζμπολάχ παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

«Εάν η Χεζμπολάχ προσπαθήσει να μας επιτεθεί, εάν οπλιστεί και ανοικοδομήσει υποδομές κοντά στα σύνορα – θα επιτεθούμε. Αν εκτοξεύσουν πυραύλους, αν σκάψουν μεγάλες σήραγγες - θα επιτεθούμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε το Ισραήλ βρίσκεται «σε πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρούμε πλήρη στρατιωτική ελευθερία δράσης. Εάν η Χεζμπολάχ παραβιάσει τη συμφωνία ή επιχειρήσει να επανεξοπλιστεί, θα χτυπήσουμε αποφασιστικά».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στους τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.Όπως λέει η συμφωνία αυτή σημαίνει αρχικά ότι το Ισραήλ μπορεί να επικεντρωθεί στην «ιρανική απειλή». Επιπλέον, η συμφωνία επιτρέπει στο Ισραήλ να «ανανεώσει» και να «εξοπλίσει ξανά» τα στρατεύματά του, λέει ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «δεν είναι μυστικό» ότι υπήρξαν «μεγάλες καθυστερήσεις» στην προμήθεια όπλων.

«Σύντομα, θα οπλιστούμε με εξελιγμένα όπλα που θα μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε τα στρατεύματά μας και θα μας δώσουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη για να ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας» τόνισε.

Ο τρίτος λόγος, είπε, είναι η απομόνωση της Χαμάς. «Η Χαμάς υπολόγιζε ότι θα πολεμούσε μαζί με τη Χεζμπολάχ και μόλις η Χεζμπολάχ εξαλειφθεί, η Χαμάς μένει μόνη της», λέει.

«Η πίεσή μας στη Χαμάς θα γίνει ισχυρότερη και αυτό θα μας βοηθήσει… να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας» κατέληξε.

