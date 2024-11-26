Μαζική επίθεση με πυραύλους προς το Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Οι σειρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ και συγκεκριμένα σε Pardes Hanna, Hadera, Harish και σε πολλές μικρές πόλεις που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής της επίθεσης.

Ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ακόμα εξετάζονται οι όροι της κατάπαυσης πυρός. «Πρέπει να εξετάσουμε τα σημεία στα οποία ο Νετανιάχου συμφώνησε, πριν η κυβέρνηση του Λιβάνου υπογράψει αύριο», δήλωσε ο Μαχμούντ Καμάτι, αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ.

Ο ίδιος τόνισε στο Αλ Τζαζίρα, ότι δεν εμπιστεύονται τον Νενατιάχου και θέλουν να σιγουρευτούν ότι δεν θα ξεγελαστούν από τη συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

