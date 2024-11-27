Ο Μπολσονάρου σε σχέδιο πραξικοπήματος για να εμποδίσει την επιστροφή του Λούλα

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου "συμμετείχε ενεργά" σε σχέδιο πραξικοπήματος με σκοπό να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού διαδόχου του Λούλα μετά τις εκλογές του 2022, σύμφωνα με έκθεση της ομοσπονδιακής αστυνομίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους (2019-2022) είχε επίσης "πλήρη επίγνωση" του φερόμενου σχεδίου δολοφονίας του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με την τελική έκθεση της αστυνομίας, 884 σελίδων, που ζητεί την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Μπολσονάρου και 36 άλλων προσώπων, στην πλειονότητά τους στρατιωτικών.

Η έκθεση, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα μετά την αποστολή της στον ανώτατο εισαγγελέα της χώρας από το Ανώτατο Δικαστήριο, απαριθμεί οκτώ βασικά στοιχεία για να υποστηρίξει την επίσημη κατηγορία κατά του Μπολσονάρου για την υποτιθέμενη απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο Μπολσονάρου σχεδίασε και ενήργησε απευθείας σε εγκληματική συνωμοσία που είχε ως στόχο το πραξικόπημα μετά την αποτυχία του να επανεκλεγεί το 2022, σύμφωνα με επίσημη κατηγορία της αστυνομίας.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία δημοσίευσε σήμερα το πλήρες περιεχόμενο μιας επίσημης κατηγορίας κατά του πρώην προέδρου, μια περιορισμένη απόδοση της οποίας κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα και κατηγορεί τον Μπολσονάρου και δεκάδες πρώην υπουργούς και ανώτερους συμβούλους ότι σχεδίαζαν πραξικόπημα για την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος.

Η έκθεση παραδόθηκε στην εισαγγελία και πλέον εναπόκειται στον γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας Πάουλο Γκόνετ να αποφασίσει αν θα ασκήσει διώξεις ή όχι.

"Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών έδειξαν αδιαμφισβήτητα ότι ο Μπολσονάρου σχεδίασε και πήρε μέρος άμεσα και αποτελεσματικά στις ενέργειες μιας εγκληματικής οργάνωσης που είχε στόχο τη διενέργεια πραξικοπήματος το οποίο δεν έγινε λόγω περιστάσεων που ήταν αντίθετες με τη βούλησή του", αναφέρει η έκθεση.

Ο 69χρονος Μπολσονάρου, ο οποίος διακήρυττε πάντα την αθωότητά του, δηλώνει επανειλημμένα ότι είναι θύμα "πολιτικής δίωξης".

Ο όρος "πραξικόπημα" δεν ήταν ποτέ μέρος του λεξιλογίου μου", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Ωστόσο οι ερευνητές διαβεβαιώνουν ότι ο Μπολσονάρου είχε "πλήρη επίγνωση" και είχε "μετάσχει ενεργά" στις "παράνομες ενέργειες που αποσκοπούσαν στην κατάργηση του δημοκρατικού κράτους δικαίου".

Σύμφωνα με την έκθεση, ο πρώην αρχηγός του κράτους είχε επίσης "πλήρη επίγνωση" της επιχείρησης "Πράσινο στιλέτο" που είχε στόχο τη δολοφονία του Λούλα, του εκλεγμένου αντιπροέδρου του Ζεράλντου Άλκμιν και του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες μετά την αποτυχία του ακροδεξιού να επανεκλεγεί.

Την περασμένη εβδομάδα, αστυνομική επιχείρηση που συνδεόταν με αυτήν την τεράστια έρευνα είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων στρατιωτικών και ενός αστυνομικού, που θεωρούνται ύποπτοι ότι ετοίμασαν αυτό το σχέδιο τριπλής δολοφονίας πριν από την ορκωμοσία του Λούλα.

