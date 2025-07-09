Λονδίνο: Ολοκληρώθηκε η ετήσια κοινοβουλευτική συνάντηση για το Κυπριακό

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου και η Διακοινοβουλευτική Ομάδα για την Κύπρο (APPG for Cyprus) πραγματοποίησαν την ετήσια κοινοβουλευτική τους συγκέντρωση για το Κυπριακό την Τρίτη 8 Ιουλίου. Κεντρική Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαριλένα Ραουνά. Ομιλίες απηύθυναν Βρετανοί Βουλευτές, εκπρόσωποι από τα μεγάλα πολιτικά κόμματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 25 Βρετανοί Κοινοβουλευτικοί καθώς και 150 εκπρόσωποι της κυπριακής διασποράς.

Η ομιλία της Υφυπουργού Μαριλένας Ραουνά επικεντρώθηκε στην επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, όπου, όπως ανέφερε, «η Κύπρος θα εκπροσωπεί και θα διαπραγματεύεται εκ μέρους των 27 κρατών-μελών, με αποστολή τη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης, ασφαλέστερης και πιο στρατηγικής ΕΕ». Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Κύπρου στη Μέση Ανατολή ως «πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας, ασφαλές καταφύγιο και φάρος – πάντα μέρος της λύσης στα προβλήματα της περιοχής».

Η Υφυπουργός ενημέρωσε το κοινό και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ανέφερε ότι «η αποψινή συνάντηση λαμβάνει χώρα λίγες μόνο μέρες πριν την τραγική επέτειο της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για πάνω από μισό αιώνα». Πρόσθεσε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται και «λίγο πριν από τη διευρυμένη άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη στις 16 και 17 Ιουλίου», σημειώνοντας πως «αυτές είναι χειροπιαστές ενέργειες που αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Η Υφυπουργός τόνισε, επίσης, την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου–Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που αντανακλάται και στις πρόσφατες συναντήσεις του Πρωθυπουργού του ΗΒ, Κιρ Στάρμερ, και του Υπουργού Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως δήλωσε, «χτίζουμε στρατηγικές συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους με ομοϊδεάτες και συμμάχους, και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από αυτούς τους εταίρους».

Η Υπουργός του FCDO, Catherine West, ανέφερε στην ομιλία της πως «η αποψινή βραδιά είναι ένας αληθινός εορτασμός της φιλίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, μέσα σε έναν όλο και πιο ασταθή κόσμο». Αναφέρθηκε στην ιστορική επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί στα τέλη του προηγούμενου έτους —την πρώτη εδώ και 50 χρόνια— και δήλωσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει τα Ηνωμένα Έθνη και το όραμά τους [...] και είναι έτοιμο να διαδραματίσει τον ρόλο του στην επανένωση, στηρίζοντας τον ΟΗΕ». Εξήρε τον ρόλο της Κύπρου στη Μέση Ανατολή και ευχήθηκε «το ίδιο πνεύμα να καθοδηγήσει και τις προσπάθειες για μια λύση που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Κυπρίων».

Η σκιώδης Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Wendy Morton, μιλώντας εκ μέρους της Αντιπολίτευσης, επανέλαβε την «διαχρονική στήριξη του Συντηρητικού Κόμματος βασισμένη σε αρχές και αξίες για την επανένωση της Κύπρου και για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό». Τόνισε πως η «μόνη βιώσιμη και διεθνώς αποδεκτή βάση για λύση είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ». Επεσήμανε ότι

«φέτος συμπληρώνονται 51 χρόνια από την τουρκική εισβολή — μια επέτειος που φέρνει θλίψη αλλά και επιτακτική ανάγκη για δράση».

Η βουλευτής των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, Christine Jardine, τόνισε τους δεσμούς φιλίας, αλληλεξάρτησης και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου και πρόσθεσε πως «όλα τα πολιτικά κόμματα υποστηρίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και την προσπάθεια επανένωσης της Κύπρου».

Ο εκπρόσωπος του SNP για διεθνείς υποθέσεις, βουλευτής Stephen Gethins, ανέφερε πως «στη Σκωτία έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε 3.000 Κύπριους που αποκαλούν τη χώρα μας πατρίδα τους», και ευχαρίστησε την Κύπρο «για τη φιλία της» υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του κόμματός του στο διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα.

Ο Επίτιμος Πρόεδρος της APPG για την Κύπρο, βουλευτής Sir Roger Gale, σημείωσε ότι «μιλάω σε αυτές τις συναντήσεις εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είναι η πρώτη φορά που το κάνω ως Επίτιμος Πολίτης της Κύπρου». Υπογράμμισε ότι «είναι απαράδεκτο μια χώρα-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης να κατέχει εδάφη άλλης χώρας-μέλους» και πως «πρέπει να υπάρξει λύση».

Τόνισε επίσης την εμπιστοσύνη που έχει δείξει η διεθνής κοινότητα στην Κύπρο για τον ανθρωπιστικό της ρόλο στη Μέση Ανατολή και επαίνεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις προσπάθειές του να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Της συγκέντρωσης προέδρευσε ο Πρόεδρος της APPG για την Κύπρο, βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους, ο οποίος καλωσόρισε τους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους, επισημαίνοντας ότι η εκδήλωση αποδεικνύει τη διακομματική υποστήριξη της Κύπρου στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής, ανέφερε πως «οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια», με αποκορύφωμα το γεγονός ότι «ο Πρωθυπουργός Στάρμερ και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχουν ήδη συναντηθεί τρεις φορές μέσα σε εννέα μήνες».

Ο κ. Καραολής καλωσόρισε επίσης την επερχόμενη άτυπη συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να υποστηρίζει αταλάντευτα το συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι «το ΗΒ πρέπει να ασκήσει πίεση στην Τουρκία ώστε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εγκαταλείποντας τις παράνομες και ανεδαφικές απαιτήσεις της για μόνιμη διχοτόμηση».

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε δεξίωση, όπου εκπρόσωποι της παροικίας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με Βουλευτές και την Υπουργό Ραουνά.

Πηγή: skai.gr

